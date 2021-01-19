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国家矿山安监局：对所有非煤矿山全面检查

2021年01月19日07:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月18日电  （记者丁怡婷）国家矿山安全监察局近日印发通知，决定以严防采空区坍塌、爆炸、火灾、透水、中毒窒息、尾矿库溃坝等事故为重点，对所有非煤矿山进行全面检查，集中消除一批重大事故隐患，集中曝光一批严重违法失信企业，集中解决一批突出问题，推动企业落实主体责任，消除监管盲区漏洞，坚决有效防范和遏制重特大事故。专项检查将持续至3月底。

　　根据通知，国家矿山安监局将对重点地区专项检查情况进行督查。对于在专项检查过程中弄虚作假、欺上瞒下、敷衍塞责的地区，督查组将约谈地方政府有关负责人；对于屡禁不止、屡罚不改的非煤矿山企业，将在全国范围内予以公开曝光，并协调有关部门采取联合惩戒措施。

　　据了解，近年来我国矿山安全生产形势持续稳定向好，但仍面临着“多、小、散、乱、差”带来的风险。目前全国非煤矿山3.2万座，其中小矿山占比达86.4%；尾矿库7278座，其中四五等小型尾矿库占87.4%；30万吨/年以下小煤矿还有960多处，长期停产停工煤矿还有1084处；多数工艺装备落后、人员素质较低、安全管理较差。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月19日 11 版）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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