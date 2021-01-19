本报记者 丁怡婷

“改革重组以来，集团主要生产经营指标连年稳定增长，全员劳动生产率、净资产收益率大幅提升。”国家能源集团新闻发言人张玉新介绍，2017年，原国电集团与原神华集团合并重组为国家能源集团，煤和电成了“一家亲”，“总资产超过1.8万亿元、职工总数34万人的能源‘航母’正式起航，实现了‘1+1＞2’的重组效应。”

近年来，特别是国企改革三年行动开展以来，国家能源集团围绕战略性重组整合、国有资本投资公司、世界一流示范企业三项试点改革任务，抓重点、补短板、强弱项，蹄疾步稳推进改革。

——优布局，轻装上阵强内力。

管理层级多、法人户数多、机制不够活，一直是困扰一些国有企业的难题。近年来，国家能源集团积极稳妥推进总部机构改革，健全“战略+运营”管控体系，总部部门减少近一半，人员编制压减42%。同时，扎实推进“处僵治困”、“三供一业”分离移交等工作。2017年至2019年，国家能源集团累计减少法人企业267家，截至2019年底，70家“僵尸特困”企业全部达到处置标准。国家能源集团还分离出服务性、支持性职能，组建了3个专业化公司，全力抓好产业链一体化运营，巩固增强煤电协同、煤化协同、产运协同、运销协同。

——调结构，绿色转型开新局。

在江苏东台市，一台台矗立在海面上的“风车”迎风转动。国家能源集团50万千瓦海上风电项目正加紧作业，全部投入运营后预计年发电量14亿千瓦时，可满足近200万居民的年用电需求，相当于节约标煤约44万吨、减排二氧化碳约94万吨。

国家能源集团成立以来，始终致力于化石能源清洁化、清洁能源规模化，力争在推进布局优化和产业结构调整上见到实效。目前，集团常规煤电机组100%实现超低排放，清洁可再生能源装机占比提高到26%，形成了涵盖风能、太阳能、生物质能、潮汐能、地热能等在内的新能源及可再生能源发电产业体系。

——促创新，激发活力提效率。

再破纪录！2020年，国家能源集团世界首套8.8米超大采高智能综采工作面创下单日产煤6.55万吨、月度产量150.6万吨的优异成绩。与过去矿工放炮落煤、尘土漫天的“脏苦累险”不同，如今的生产实现了“采煤不见煤”——员工在集控室轻点鼠标，就可以调整工作面起伏、采高、割煤速度等。

目前，国家能源集团已成功掌握煤矿8.8米大采高、煤电二次再热、低风速高效风机、百万吨级煤直接液化、400万吨级煤间接液化、重载铁路运输等一批关键技术，并在所属企业应用实施。下一步，集团将坚持“创新型”战略取向，瞄准先进、聚焦主业、做精做专，为企业可持续发展提供战略引领和科技支撑。

2020年，国家能源集团努力克服疫情不利影响，全力做好能源保供，全面完成了稳增长目标任务。“‘十四五’时期，我们将紧盯解决突出问题，按照时间节点完成各项改革任务，确保国企改革三年行动取得实效。”国家能源集团党组书记、董事长王祥喜说。通过三年改革攻坚，国家能源集团将在推动国有经济布局优化和结构调整、提高国有企业活力和效率等方面作出更大贡献，更好发挥保障能源供应“稳定器”“压舱石”的作用。

《 人民日报 》（ 2021年01月19日 16 版）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)