本报北京1月18日电 （记者李婕）记者从18日召开的地方国资委负责人会议暨地方国有企业改革领导小组办公室主任会议上获悉，2020年和“十三五”时期国资国企工作取得显著成效。

五年来，国资国企发展质量明显提高。“十三五”末，全国国资系统监管企业资产总额和所有者权益分别为218.3万亿元和71.9万亿元，较“十二五”末分别增长82.1%、80.3%；“十三五”时期，国资系统监管企业营业收入、利润总额年均增长分别为7.4%、10.7%。2020年，国资系统80家监管企业进入《财富》世界500强，各地涌现出一大批具有核心竞争力的骨干企业。

“总的看，2020年地方国有企业和中央企业工作取得明显成效，实现了‘十三五’圆满收官。”国务院国资委党委书记、主任郝鹏表示。

2020年，国有企业在多重冲击下取得较好经营成绩。全年地方国资委监管企业实现营业收入29.2万亿元，同比增长7.2%，实现净利润1.2万亿元，降幅从一季度78.9%的最低谷逐月收窄至8.5%。江苏、四川、湖南、贵州、广西、海南、天津等9个地方净利润实现正增长。

各项改革工作扎实推进。各地持续推进国企三年降杠杆专项工作，多数地方完成了负债率较2017年降低2个百分点的目标。上海、深圳、沈阳深入推进区域性综改试验，“双百行动”涌现出万华化学、上海医药、云天化股份、深投控等一批改革尖兵，66户地方科改示范企业积极推进改革方案落地，东北地区国资国企改革逐步深入。

国资监管效能有效提升。33个地方改组组建国有资本投资、运营公司107家，国有资本投资、运营公司改革进一步深化，在优化国有资本布局结构，激发市场主体活力等方面发挥重要作用。集中统一监管有序推进。全国省级经营性国有资产集中统一监管比例超过91%，24个地方超过95%，其中上海、甘肃、青岛等地已基本实现全覆盖。

“综合考虑发展机遇和挑战、优势和条件，‘十四五’时期要努力推进国资国企工作实现全面进步、取得新的成效。”郝鹏强调，国资国企高质量发展要迈上新台阶。坚持质量第一、效益优先，在质量效益明显提升的基础上实现规模实力持续增长、国有资产保值增值，效益增速与经济增长相匹配，科技创新对高质量发展的引领支撑作用显著增强，供给质量和水平更好满足人民日益增长的美好生活需要。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)