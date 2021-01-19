本报记者 徐佩玉

2020年11月11日，工作人员在西班牙瓜达拉哈拉市的菜鸟海外仓分拣商品。

新华社记者 孟鼎博摄

在西班牙瓜达拉哈拉市的菜鸟海外仓，当地物流人员正搬运来自中国的电视机。

新华社记者 孟鼎博摄

“单未下，货先行”，海外仓为中国卖家与海外消费者搭建起桥梁。疫情影响下，借助海外仓模式，中国卖家实现了销量逆势增长。

商务部部长王文涛近日在谈及2021年稳外贸举措时表示，要扩大海外仓规模。目前，中国海外仓建设正加快推进。

海外仓模式有何好处？未来如何进一步助力跨境电商发展？

全球布局，为跨境电商加油助力

自营40万平方米的海外仓，在全球多个国家建立了20个仓储和营销中心……宁波豪雅进出口集团有限公司是宁波跨境电商领军企业，2020年凭借成熟的海外仓模式，集团经营业绩比2019年翻了一番。

10年前，豪雅集团主营的是单价低、利润薄的日用商品。如今，集团已经在欧美市场上销售超20个品类1.5万多种产品，日均订单量超3万单。海外仓是豪雅集团从传统外贸企业成功转型的秘诀。40万平方米的海外仓，不仅实现了海外仓储功能，还同时具备运输、销售等综合功能，能够为出口企业提供专业化仓储服务。

黑龙江俄速通国际物流有限公司于2015年在俄罗斯莫斯科开仓，是中国跨境电商在俄罗斯建立的首个海外仓，占地面积1.1万平方米，对接俄罗斯本土快递，最快可实现当日送达；福建纵腾网络有限公司为跨境电商卖家提供第三方服务，在全球拥有36个海外仓，占地面积约70万平方米，为海外消费者和中国卖家搭建起“中转驿站”……商务部网站日前公布首批海外仓优秀实践案例，豪雅集团、俄速通、纵腾集团等7家企业上榜。

据统计，中国目前已有超过1800个海外仓，分布在俄罗斯、日本、韩国、美国等国家和地区。按类型来分，中国的海外仓主要分为三类：为跨境电商卖家提供第三方服务的海外仓；拥有跨境电商平台、主要为平台客户提供服务的平台型海外仓；成长性好、发展潜力较大且具有一定特色的成长型海外仓。

中国海外仓布点越来越密，这背后是跨境电商的迅速崛起。

海关总署统计分析司司长李魁文表示，作为新兴贸易业态，跨境电商凭借其线上交易、非接触式交货、交易链条短等优势逆风上扬，为外贸企业应对疫情冲击发挥了积极作用。疫情期间，跨境电商进出口贸易额不降反升，成为稳外贸的重要力量。前三季度，中国通过海关跨境电商管理平台进出口1873.9亿元，同比增长52.8%；全年验放进出口清单24.5亿票，同比增长63.3%。“海外仓已成为跨境电商发展不可缺少的重要环节和重要平台。通过在目的地国设立海外仓，再把商品以批量的方式运输过去，根据当地市场进行分拣、包装、运输等步骤，能够有效提升物流效率并降低综合运营成本。”商务部研究院区域经济合作研究中心主任张建平对本报记者表示。

配送提速，让中国货尽快送达

2020年“双11”期间，西班牙一名消费者在全球速卖通平台上购买了一台中国生产的电视机，通过海外仓发货，下单后半天就送到了家中。

海外仓，已经成为“中国制造”“走出去”的新驿站。商务部有关负责人表示，跨境电商等新业态正在为中国外贸发展提供新空间、新动能，海外仓是跨境电商企业在境外实现本土化运营的重要依托。

物流更快，消费者体验更好。与传统物流模式相比，海外仓采取了“单未下，货先行”的运营模式。在目的地国就近发货，大大缩减了运输时间。在印尼，依托于京东搭建的仓配一体化物流，配送服务覆盖7大岛屿和483个城市，85%订单的配送时效从5-7天缩短为1天内交付。

商家供应链规划更加合理有序。菜鸟出口物流事业部总经理熊伟对本报记者表示：“海外仓的模式让商家可以自主规划出口哪些商品、在什么时间出口、运到哪些市场，提前让商品抵达目的国，更好地规划供应链。”

近年来，海外仓作为稳外贸的重要举措之一，得到国家大力支持。2014年，《关于支持外贸稳定增长的若干意见》提出建设海外仓等国际营销网络；2016年《政府工作报告》明确提出支持企业建设一批出口产品海外仓；2020年11月，国务院发布《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》，明确指出要促进跨境电商等新业态发展，包括“支持建设一批海外仓”。

2020年7月，海关总署开展跨境电商对企业（B2B）出口试点，增列了全称“跨境电子商务企业对企业直接出口”的海关监管方式代码“9710”以及全称“跨境电子商务出口海外仓”的海关监管方式代码“9810”，海外仓出口有了专用通道。目前共有22个直属海关开展试点，试点企业可适用“一次登记、一点对接、优先查验、允许转关、便利退货”等措施，中小微企业单票价值低的货物还可选择更加便捷的通关渠道，申报单量、出口货值稳步上升。

在政策支持下，如今的海外仓已经脱离传统仓库模式，成为具备多重功能、提供综合服务的智能化仓库。不仅可以为外贸企业提供一站式通关、合规咨询、高质量售后、个性化定制等服务，还建立起“门对门”物流体系，提高物流效率，实现了本土化运营。

拥抱机遇，构建新一代物流体系

疫情令全球消费者对线上购物的依赖增加，跨境电商迎来发展新机遇，企业正不断扩大全球海外仓布局，满足出口企业需要。浙江义乌丹均饰品有限公司副总经理胡冰说：“去年上半年由于物流没有保障，公司关闭了其他跨境平台，只保留了由菜鸟提供物流服务的速卖通店铺，但销售额同比翻了5倍！”中国外贸逆势增长，对海外仓的需求大增。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东说：“为降低因疫情带来的跨境物流特别是冷链物流的风险，建设海外仓是确保供应链稳定畅通和实现供需有效适配的重要举措。目前，很多中国企业借助跨境电商渠道积极出海布局海外仓，有助于稳定出口和外贸，确保供应链畅通，助推海外市场布局。”

在缩短物流时间、助力跨境电商卖家抢占先机等方面，海外仓优势明显。但同时，海外仓建设面临着地缘政治、法律、市场等方面的合作风险，也存在基础建设薄弱、建设成本高、运力“抗压能力”不足等短板。

刘向东建议，对于海外投资经营风险，今后要深化国际合作，支持企业利用中国签订的自由贸易协定或投资协定规则，积极与当地社区搞好关系，履行好社会责任，切实推进海外仓实现本土化运营；对融资成本问题，要充分利用出口信贷等政策措施，创新跨境电商的商业模式，因地制宜开展自建、合资、租赁等多种方式建设海外仓，尽可能规避各种境外投资经营风险，切实提高投资建设海外仓的安全性和经济性；对跨境物流整合问题，要积极利用双边或多边政策，推进跨境通关便利化，优化海外仓点布局，丰富海外仓功能，以及加快探索各具特色的供应链优化整合路径。

2020年，RCEP的签署对跨境电商发展和海外仓建设来说都是新的历史性机遇。刘向东指出，RCEP包含了削减关税等有助于提高中小企业出口竞争力、促进生产要素区域内自由流动等内容，为跨境电商企业开展海外仓建设提供了便利。无纸化贸易、电子认证和签名有效性等规则，有利于海外仓智能化建设，同时提高跨境物流的时效性和配送准点率。此外，对于数据跨境流动和存储，RCEP也作出相应规定，可以有效防范跨境电商运营中的相关风险。

张建平表示：“预计未来海外仓数量将越来越多，运营效率将越来越高。特别是新一代智能物流体系的构建，将让海外仓发挥更加重要的作用，助力跨境电商为稳外贸作出更大贡献。”

海外仓，“中国制造”“走出去”的新驿站

● 中国目前已有超过1800个海外仓，分布在俄罗斯、日本、韩国、美国等国家和地区。

● 中国海外仓主要分为三类：

——为跨境电商卖家提供第三方服务的海外仓；

——拥有跨境电商平台、主要为平台客户提供服务的平台型海外仓；

——成长性好、发展潜力较大，且具有一定特色的成长型海外仓。

● 2020年7月，海关总署开展跨境电商对企业（B2B）出口试点，海外仓出口有了专用通道。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)