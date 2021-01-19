盛朝迅

近年来，在市场需求推动和国家相关政策鼓励下，中国跨境电商蓬勃发展，新业态新模式快速涌现，商品销售品类也从电子产品、服装、化妆品等便捷运输产品开始向家居和汽车等大型商品拓展，为中国进出口贸易持续稳定发展增添了新的动力，对促进外贸发展方式转变、扩大全球贸易市场份额、重塑国际贸易规则等具有重要而深远的意义，成为推动中国经济增长的重要亮点。2020年前三季度通过海关跨境电商管理平台的进出口额逆势增长52.8%，达到1873.9亿元，成为中国稳外贸的重要力量。这其中，海外仓的作用不可忽视，主要体现在以下三个方面：

有助于提高物流效率，促进供需对接。物流运输一直是跨境电商的软肋，不仅成本高、运输周期长，还经常面临爆仓、延误、禁运等掣肘，对运输商品的重量和规格也有诸多限制。海外仓是指建立在海外的仓储设施。在跨境贸易中，国内企业将商品通过大宗运输的形式运往目标市场国家，在当地建立海外仓存储商品，再根据当地的销售订单，第一时间作出响应，及时从海外仓分拣、包装和配送，可以有效提高用户响应速度，降低清关障碍，大大缩短配送周期，明显改善用户购物体验，有助于增加用户黏性，促进跨境电商和消费的增长。

有助于促进跨境电商转型升级，拓展新型业态。海外仓不仅是促进供需衔接的重要节点，而且随着海外仓所的仓储、展示、数字化、自动化功能不断完善，其在促进跨境电商产业链升级中的作用也越来越明显。一方面，部分海外仓从单一仓储功能向仓储、销售、跨境平台等多元复合功能转型，为海外消费者提供本土化、多样化的服务。另一方面，海外仓数据化物流体系的日趋完善将进一步带动跨境电商升级发展。通过数据管理系统，及时分析流程中的时间点数据，有利于卖家准确发现物流配送中的问题，从而提升供应链管理、库存管控、动销管理等方面的效率。

有助于深化国际经贸合作，提升海外电子商务发展水平。近年来，越来越多的中国企业出海建仓或借仓出海，涌现出第三方服务海外仓、平台型海外仓、成长型海外仓等多种模式，在助力国际抗疫、深化国际经贸合作、促进供应链稳定畅通和推动共建“一带一路”等方面的表现都可圈可点，日渐成为中国制造走向海外的重要支点和中国开展对外合作的新通道。一些海外仓和跨境电商平台还积极利用自身的技术、数据和云服务能力，帮助所在国搭建物流、支付等电子商务基础设施，成为推动电商本土化发展的重要力量。

需要注意的是，在各大跨境电商和出口企业建设海外仓的同时，相关政府部门既要为跨境电商发展加油助力，便利各项涉企服务，提升海外仓和跨境电商在解决信息不对称、扩展中小企业发展空间、优化外贸产业链和提高产业国际竞争力等方面的作用，也要逐步完善跨境电商相关法律法规，加快税收服务体系建设，高度关注海外仓发展建设中可能存在的问题，推动政策的及时响应与完善。

（作者系中国宏观经济研究院决策咨询部战略政策室主任）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)