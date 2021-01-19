人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

海外仓为出口增长添动力（开放谈）

盛朝迅
2021年01月19日08:02 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　近年来，在市场需求推动和国家相关政策鼓励下，中国跨境电商蓬勃发展，新业态新模式快速涌现，商品销售品类也从电子产品、服装、化妆品等便捷运输产品开始向家居和汽车等大型商品拓展，为中国进出口贸易持续稳定发展增添了新的动力，对促进外贸发展方式转变、扩大全球贸易市场份额、重塑国际贸易规则等具有重要而深远的意义，成为推动中国经济增长的重要亮点。2020年前三季度通过海关跨境电商管理平台的进出口额逆势增长52.8%，达到1873.9亿元，成为中国稳外贸的重要力量。这其中，海外仓的作用不可忽视，主要体现在以下三个方面：

　　有助于提高物流效率，促进供需对接。物流运输一直是跨境电商的软肋，不仅成本高、运输周期长，还经常面临爆仓、延误、禁运等掣肘，对运输商品的重量和规格也有诸多限制。海外仓是指建立在海外的仓储设施。在跨境贸易中，国内企业将商品通过大宗运输的形式运往目标市场国家，在当地建立海外仓存储商品，再根据当地的销售订单，第一时间作出响应，及时从海外仓分拣、包装和配送，可以有效提高用户响应速度，降低清关障碍，大大缩短配送周期，明显改善用户购物体验，有助于增加用户黏性，促进跨境电商和消费的增长。

　　有助于促进跨境电商转型升级，拓展新型业态。海外仓不仅是促进供需衔接的重要节点，而且随着海外仓所的仓储、展示、数字化、自动化功能不断完善，其在促进跨境电商产业链升级中的作用也越来越明显。一方面，部分海外仓从单一仓储功能向仓储、销售、跨境平台等多元复合功能转型，为海外消费者提供本土化、多样化的服务。另一方面，海外仓数据化物流体系的日趋完善将进一步带动跨境电商升级发展。通过数据管理系统，及时分析流程中的时间点数据，有利于卖家准确发现物流配送中的问题，从而提升供应链管理、库存管控、动销管理等方面的效率。

　　有助于深化国际经贸合作，提升海外电子商务发展水平。近年来，越来越多的中国企业出海建仓或借仓出海，涌现出第三方服务海外仓、平台型海外仓、成长型海外仓等多种模式，在助力国际抗疫、深化国际经贸合作、促进供应链稳定畅通和推动共建“一带一路”等方面的表现都可圈可点，日渐成为中国制造走向海外的重要支点和中国开展对外合作的新通道。一些海外仓和跨境电商平台还积极利用自身的技术、数据和云服务能力，帮助所在国搭建物流、支付等电子商务基础设施，成为推动电商本土化发展的重要力量。

　　需要注意的是，在各大跨境电商和出口企业建设海外仓的同时，相关政府部门既要为跨境电商发展加油助力，便利各项涉企服务，提升海外仓和跨境电商在解决信息不对称、扩展中小企业发展空间、优化外贸产业链和提高产业国际竞争力等方面的作用，也要逐步完善跨境电商相关法律法规，加快税收服务体系建设，高度关注海外仓发展建设中可能存在的问题，推动政策的及时响应与完善。

　　（作者系中国宏观经济研究院决策咨询部战略政策室主任）

　　

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

分享让更多人看到

推荐阅读
潜力大：中国经济“破局”的关键支撑
　　2020年，中国经济在风险挑战中破浪前行。 新冠肺炎疫情突如其来，给世界带来全方位冲击。…
韧性强：中国经济“转正”的关键密码
　　2020年是新中国历史上极不平凡的一年。受新冠肺炎疫情影响，全球经济下行，不稳定不确定性因素增多，全球生产和需求遭受全面冲击。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved