■农业方面，2020年全国粮食总产量66949万吨创新高，全年猪牛羊禽肉产量7639万吨，比上年下降0.1%

■工业方面，2020年全年全国规模以上工业增加值比上年增长2.8%，高技术制造业和装备制造业增加值分别比上年增长7.1%、6.6%

■服务业方面，2020年全国服务业生产指数与上年持平，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业增加值分别增长16.9%、7.0%

本报记者 赵语涵

“2020年是新中国历史上极不平凡的一年。我国经济在极不平凡之年取得了极不平凡的成就，交出了一份让人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。”昨天，国家统计局局长宁吉喆在国务院新闻办公室举办的新闻发布会上代表国家统计局发布了2020年中国经济年报。初步核算，2020年国内生产总值（GDP）1015986亿元，年GDP首次突破100万亿元大关。按可比价格计算，GDP比上年增长2.3%。在新冠肺炎疫情全球肆虐背景下，交上这份答卷的中国或将成为2020年全球主要经济体中唯一实现正增长的国家，中国经济引擎作用愈发凸显。

全年经济先抑后扬走出逆势曲线

受疫情影响，2020年的中国经济先抑后扬。分季度看，一季度GDP同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%，四季度增长6.5%。分产业看，第一产业增加值77754亿元，比上年增长3.0%；第二产业增加值384255亿元，增长2.6%；第三产业增加值553977亿元，增长2.1%。

“尽管目前世界其他主要经济体的数据还未对外公布，但根据前三季度数据，中国极可能成为全球主要经济体中唯一保持经济正增长的国家。”宁吉喆表示，2020年我国坚持统筹疫情防控和经济社会发展工作，加大宏观政策的对冲力度，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，疫情防控工作取得重大战略成果，经济社会发展主要的目标任务已经完成，并且完成情况好于预期。

三次产业成绩单随之出炉。农业方面，2020年全国粮食总产量66949万吨创新高，全年猪牛羊禽肉产量7639万吨，比上年下降0.1%。工业方面，2020年全年全国规模以上工业增加值比上年增长2.8%，高技术制造业和装备制造业增加值分别比上年增长7.1%、6.6%。服务业方面，2020年全国服务业生产指数与上年持平，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业增加值分别增长16.9%、7.0%。

作为拉动经济的两驾马车，消费和投资数据在逐步复苏。消费方面，2020年全年社会消费品零售总额391981亿元，比上年下降3.9%。但网络销售持续保持逆势增长，2020年全年全国网上零售额117601亿元，比上年增长10.9%。投资方面，去年全年全国固定资产投资（不含农户）518907亿元，比上年增长2.9%。

GDP首破百万亿元具有里程碑意义

2020年中国全年国内生产总值首次超过了100万亿元，被认为具有里程碑意义。对此，宁吉喆表示，国内生产总值首次突破100万亿元大关，这意味着我国经济实力、科技实力、综合国力又跃上一个新的大台阶。对于全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，都具有十分重要的标志性意义。

宁吉喆说，首先，GDP破百万亿元标志着我国综合国力持续增强。2000年，我国经济总量迈上10万亿元的台阶，2012年突破了50万亿元，2020年又突破100万亿元。20年内，经济总量规模扩大至10倍，成就举世瞩目。按照目前测算的年平均汇率折算，2020年我国国内生产总值达到14.7万亿美元左右，稳居世界第二，占世界经济的比重预计达到17%左右。2020年，人均国内生产总值连续两年超过1万美元，稳居中等偏上收入国家行列。

此外，宁吉喆认为，GDP破百万亿元还标志着我国科技实力不断进步，我国经济实力显著提升，以及为我国构建新发展格局奠定了坚实基础。“我国人口规模居世界第一，中等收入群体也是世界最大的，2020年社会消费品零售总额接近40万亿元，最终消费支出超过55万亿元，资本形成总额也接近45万亿元，这将助推我国超大市场规模的优势进一步发挥。”

收入就业等民生数据好于预期

发布会上还发布了收入、就业、物价等一系列民生数据。百姓最关注的“钱袋子”保持了增势，2020年全年全国居民人均可支配收入32189元，比上年名义增长4.7%，扣除价格因素实际增长2.1%，与经济增长基本同步。按常住地分，城镇居民人均可支配收入43834元，实际增长1.2%；农村居民人均可支配收入17131元，实际增长3.8%。

就业是民生之本。克服疫情带来的不利影响，2020年全年城镇新增就业1186万人，完成全年目标的131.8%。2020年12月份，全国城镇调查失业率为5.2%，与上年同期持平；其中25岁-59岁人口调查失业率为4.7%，与上年同期持平。2020年年均城镇调查失业率为5.6%，低于6%左右的预期目标。

物价方面，2020年全年居民消费价格（CPI）上涨2.5%，低于上年2.9%的涨幅，也低于3.5%左右的全年预期目标。其中，城市上涨2.3%，农村上涨3.0%。分类别看，食品烟酒价格上涨8.3%，衣着下降0.2%，居住下降0.4%，生活用品及服务持平，交通和通信下降3.5%，教育文化和娱乐上涨1.3%，医疗保健上涨1.8%，其他用品和服务上涨4.3%。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)