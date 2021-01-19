潘福达

本报讯（记者 潘福达）前程无忧昨天发布《2020年招聘市场供需回顾》报告显示，国内雇主的招聘行为在经历一二季度的阵痛和犹豫期后重新走上了正轨，平台2020年第四季度招聘职位总量已超过2019年同期，民营企业在教育/培训/院校、互联网/电子商务等行业中职位贡献占比最高。

2020年第四季度招聘职位量最多的行业为房地产开发、互联网/电子商务、计算机软件、电子技术/半导体/集成电路和教育/培训/院校。传统基建与新基建的兴起，使得房地产开发和电子技术/半导体/集成电路行业的持续性招聘增量明显，得以实现同期排名的超越。受疫情影响，教育/培训/院校排名从2019年第四季度的第三位降到了第五位。

民营企业在教育/培训/院校（95.9%）、互联网/电子商务（94.9%）、房地产开发（91.2%）这三大行业中的职位量贡献占比超过9成，原因主要为这些行业均拥有超广度的市场和相对低的集中度，又兼有技术迭代、新模式变革的驱动以及服务的非标准性，使得民营企业愿意在产业上下游中选择性地进入，并且行业进入门槛也相对较低。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)