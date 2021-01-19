人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

报告显示：民企对互联网职位贡献占比最高

潘福达
2021年01月19日08:13 | 来源：北京日报
小字号

　　本报讯（记者 潘福达）前程无忧昨天发布《2020年招聘市场供需回顾》报告显示，国内雇主的招聘行为在经历一二季度的阵痛和犹豫期后重新走上了正轨，平台2020年第四季度招聘职位总量已超过2019年同期，民营企业在教育/培训/院校、互联网/电子商务等行业中职位贡献占比最高。

　　2020年第四季度招聘职位量最多的行业为房地产开发、互联网/电子商务、计算机软件、电子技术/半导体/集成电路和教育/培训/院校。传统基建与新基建的兴起，使得房地产开发和电子技术/半导体/集成电路行业的持续性招聘增量明显，得以实现同期排名的超越。受疫情影响，教育/培训/院校排名从2019年第四季度的第三位降到了第五位。

　　民营企业在教育/培训/院校（95.9%）、互联网/电子商务（94.9%）、房地产开发（91.2%）这三大行业中的职位量贡献占比超过9成，原因主要为这些行业均拥有超广度的市场和相对低的集中度，又兼有技术迭代、新模式变革的驱动以及服务的非标准性，使得民营企业愿意在产业上下游中选择性地进入，并且行业进入门槛也相对较低。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

分享让更多人看到

推荐阅读
潜力大：中国经济“破局”的关键支撑
　　2020年，中国经济在风险挑战中破浪前行。 新冠肺炎疫情突如其来，给世界带来全方位冲击。…
韧性强：中国经济“转正”的关键密码
　　2020年是新中国历史上极不平凡的一年。受新冠肺炎疫情影响，全球经济下行，不稳定不确定性因素增多，全球生产和需求遭受全面冲击。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved