原标题：出境游消费回流中的行业变局

在疫情影响下，之前火热的出境游遭遇“寒潮”，取而代之的是国内深度游、小众游的兴起。1月18日，根据穷游网发布的《会玩的中国人：2020年出境游人群玩转国内指南》（以下简称《报告》）指出，83%的出境游用户转变为国内游，即使无法出国，但用户花在旅游上的时间和费用基本不变。此外，在旅游花费上，有46.3%的用户国内旅游年均花费超过3万元。由此看来，出境游客的回归正在加速境外旅游消费回流，而国内旅游产品供给也随之发生巨变。业内分析人士认为，部分出境游人群的回归也倒逼了国内旅游加速提质升级，未来服务质量将成为竞争的关键因素。

出境游客回归

对于一些出境旅游的客群来说，虽然距离上缩短了，但是花在旅行上的时间和金钱并没有随之减少。穷游网发布的《报告》中提到的一组出境游大数据显示，83%的出境游用户转变为国内游。同时，相较于国外一次出行时长多在8天或8天以上，国内出游虽时长多有所缩短，但频次更多，其中65.8%的出境游用户一年在4次以上。穷游网方面还表示，从2020年7月以后，使用穷游网行程助手行程规划月增长率超过40%。此外，在旅游花费上，有46.3%的出境游用户在国内旅游年均花费超过30000元。而根据携程方面提供的数据显示，来自上海的赵女士在2020年的国内定制游订单中，单笔消费甚至达382567元。

北京商报记者了解到，出境游客群回归拉动国内旅游消费的现象还不仅仅反映在穷游网的用户上，根据其他OTA平台发布的数据来看，一些国内游消费指标甚至还有所提升。此前携程集团CEO孙洁就表示，去年“十一”，携程还创造了多项同比增长的业绩，其中包括国内酒店间夜量恢复超100%，国内机票预订也同比恢复超100%，此外像火车票订单量更是环比增长超过300%，汽车票环比也增长超过200%。同时，私家团的游客量、门票预订量、携程租车等订单量也分别同比增长50%-100%不等。此外，受国际旅行用户回流影响，去年国内游品质显著提升，在亲子酒店星级分布中，四星、五星酒店更是合计占比达45%。

北京第二外国语学院中国文化和旅游产业研究院高级研究员王兴斌表示，在疫情影响下，虽然旅游市场整体消费有所下降，不过一部分出境游客群的回流，也利好了国内旅游的发展。

特色游、小众游受青睐

出境游客群回归的同时，国内游市场也悄然发生着变化，尤其是一些深度游、小众游逐渐受到青睐。《报告》还指出，当前国内游产品中，特色路线、小众目的地、当地深度游、自驾游受关注程度均超过43%，具体到主题产品中，露营热度增长303.5%、房车旅行热度增长243.5%、自驾游和滑雪热度也分别增长78.6%和54.6%。

穷游网联合创始人崔莉表示，相较于国外的别样风情，一些出境游人群在国内旅游对特色、小众及深度体验更为关注。像户外滑雪、房车露营是很多欧美国家旅游中比较受追捧的项目，如今受到越来越多国内游客的喜爱。

携程网方面负责人还表示，过去一段时间，受到疫情影响，人们对出行的私密性、安全性也越发重视，因此租车出行、自驾车出行也成为举家出游的常态。

此外，北京商报记者还了解到，在过去一年，海南的游艇产业也加快集聚，新增游艇相关服务企业达40家。业内人士分析指出，游艇热潮背后，除了当地政策的利好，也有不少因素是以往境外高端旅游消费者的回归，这些人此前就玩游艇等一些小众旅游项目，如今回国后，国内小众游的市场需求被进一步放大。

倒逼国内游服务升级

出境游客流的回归不只带来了红利，大量涌入的中高端消费者也对整体市场提出了更高的要求。从供给方面来看，随着中高端旅游消费需求的提升，部分市场出现供不应求的现象。以北京京郊度假酒店为例，在“十一”、暑假等热门出行日期，高端度假酒店不仅预订一空，房价甚至还出现高于往年的场景。

对此，北京第二外国语学院中国文化和旅游产业研究院副教授吴丽云分析指出，有定期出境游计划的这部分游客，通常对旅行的质量要求比较高，消费能力也相对较高。“但目前我国旅游市场上中高端旅游产品的供给其实并不多，游客可选择的产品有限。供不应求的现象随着出境游消费的回流变得更加明显。未来要想留住这部分消费者，供给方还需加大整体产品的供给力度，丰富产品种类，做好差异化定位，尽量满足市场需求。”吴丽云称。

除了加大供给，随着境外旅游消费的不断回流，消费者对旅游产品的服务质量、基础设施的要求也在不断提高。据北京市滑雪协会主席李晓鸣介绍，以滑雪为例，不少滑雪爱好者有定期前往瑞士或日本滑雪旅行的习惯。与国内相比，上述目的地的自然条件及雪场的基础设施都相对完善，服务质量较高。“虽然近年来我国部分滑雪场的服务质量和基础设施有了较大程度的提高，但在人员配备、雪道建设、日常运营等方面还有待完善，回流的消费更像催化剂，加速了企业的提速升级进程。”

吴丽云还直言，目前我国一些中高端旅游休闲目的地的发展还不够成熟，无论是交通、住宿，还是周边的娱乐配套都有很大的缺口。“不仅是受境外消费回流的影响，我国消费者对旅游产品质量的要求也在不断提高，这就倒逼企业的进行转型调整，提供更多符合我国消费者需求的高品质旅游产品。可以预见，未来旅游企业的升级改革将是大势所趋，多样化的产品、完善的配套和服务将是延长留客时长、打动消费的关键。”吴丽云称。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)