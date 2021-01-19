人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

“强制”降价、花样收费 二手奢侈品电商红布林被质疑收取高额佣金、手续费

2021年01月19日08:18 | 来源：北京商报
小字号

　　二手奢侈品电商眼中的万亿市场，或许是从买卖中“克扣”而来。近日，多位用户向北京商报记者报料称，卖家在二手奢侈品平台红布林寄卖商品时不能自主设置销售价格，随着上线时间拉长，平台不断下调商品价格。与此同时，当卖家不同意“低价倾销”时，平台还做出“强卖”行为。最终售出商品后，进账收入远低于预期，其中还扣除了佣金、优惠券等费用。二手奢侈品以低价引流，而羊毛却出在羊身上。

　　用户朱女士（化名）报料称，她去年在红布林平台寄卖一款Moncler（盟可睐）羽绒服，当时买入价格约为5000元。朱女士将这款羽绒服在红布林寄卖、上架时，标记价格为3400多元，但当买家拍下后，除去佣金等支出，朱女士仅收到了2000元。2000元的进账收入远低于朱女士的心理价位。

　　朱女士找到红布林客服，希望平台给出解释，并希望与买家协商取消订单。针对定价标准和成交价格，红布林客服人员强调，朱女士寄卖时选择了“极速变现”模式，实际交易价格在卖家用户确认过的价格区间内。卖家用户选定“极速变现”模式后，将不能再参与商品自主定价。

　　红布林对寄卖商品有三种调价模式，分别为极速变现、中速变现、自主调价。红布林提到的“极速变现”便是将商品价格压得更低。北京商报记者尝试在红布林寄卖一款包袋商品，并分别选择了平台的中速变现和极速变现模式。该款包袋通过审核后，当记者选择中速变现模式，红布林自动设定的初始售价区间为1134-1620元。随后调整为极速变现模式后，售价区间变为810-1620元，极速变现的“低价”较中速变现的“低价”少300多元。如果商品以各调价模式的最低价格成功售出，价格相差约26%。

　　对于上述情况，北京商报记者联系到红布林相关负责人，该负责人表示，在用户发起提交寄卖流程的用户须知里有告知定价调价规则。当用户的商品通过线下审核鉴定后，平台会邀请用户定价，用户可根据规则选择调价模式。

　　该负责人解释称，红布林寄卖的极速变现和中速变现都会明确告知用户调价规则、售价区间、到手价格区间等信息。用户可根据自己变现需求合理选择定价模式。除此之外，平台还会告知用户当前时间段售卖价格的最高到手价与最低到手价，如用户不满意此价格，在售出前，亦可在系统中自行选择召回、更改定价模式等操作。如仍有其他特殊要求等，也可与平台客服协调解决。

　　不过，红布林寄卖业务的“用户须知”中提到，用户选择极速变现模式后，不可修改为中速变现、自主调价。这也就意味着，当用户选择中速变现与极速变现模式后，寄卖商品的价格只会越来越低。

　　朱女士除了对定价模式、调价模式等十分费解之外，还对支付给平台的费用有所疑虑：从售价3400元，到用户实际收入2000元，中间的1400元都支付了什么？对此，红布林客服回复朱女士称，买家用户可以在平台标记售价的基础上使用满减优惠券，优惠券的折抵金额需要卖家用户承担。

　　客服还强调，寄卖卖家还要向平台支付服务佣金、转账手续费、鉴定费等支出费用。北京商报记者调查时发现，客服向朱女士解释时告知平台要收取的手续费，红布林在此前已经取消。2021年1月4日，该平台取消了收取39元鉴定费及1%的手续费的制度。

　　多数二手奢侈品电商均会收取鉴定费、手续费、佣金等。一般情况下，红布林对寄卖商品在实际成交价格的基础上，收取20%的佣金，最低收取佣金50元。同为二手奢侈品电商的妃鱼对平台定价的商品抽取12%，协商定价抽取15%，自主定价抽取20%，另外加收80元的养护费。

　　在业内人士看来，平台挤压卖家用户的售价，从中收取高额佣金、手续费等，并非长久健康的运营模式。奢侈品领域专家、要客研究院院长周婷在接受北京商报记者采访时表示，平台应该以品牌为核心，优化用户服务体验，包括寄卖流程、沟通流程、产品鉴定等各个方面。北京商报记者 王维祎

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

分享让更多人看到

推荐阅读
潜力大：中国经济“破局”的关键支撑
　　2020年，中国经济在风险挑战中破浪前行。 新冠肺炎疫情突如其来，给世界带来全方位冲击。…
韧性强：中国经济“转正”的关键密码
　　2020年是新中国历史上极不平凡的一年。受新冠肺炎疫情影响，全球经济下行，不稳定不确定性因素增多，全球生产和需求遭受全面冲击。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved