孟凡霞 刘宇阳

“爆款”，这一贯穿了2020年公募基金行业近乎全年的关键词，在2021年初仍然适用。从近期发行成立的权益类产品来看，头部机构、明星基金经理、热门主题等因素，但凡有其一，就已具备成为爆款的“DNA”，若三者兼备，更是爆款无疑。

易方达基金在近期开启募集的一只主动权益类产品则再为公募发行添了一把火。1月18日，易方达基金旗下易方达竞争优势企业混合正式发行。根据此前披露的招募说明书，该基金原计划于1月18日-29日期间募集，首募上限为150亿元。但就在发行前一个交易日，即1月15日，易方达基金再度发布公告称，决定将募集时间缩短至1月18日一天。

事实上，若对比已有的市场消息来看，上述举措也确实符合最终结果。北京商报记者获悉，在1月18日下午收盘后，易方达竞争优势企业混合实际募集金额已超过1000亿元。对于这一消息的真实性，北京商报记者致电易方达基金，但截至发稿未收到相关回复。若这一募集规模属实，则将超过一周前由南方阿尔法混合创下的超700亿元的实际募集规模，且根据计算，最终该基金的确认比例或在10%左右。

这仅是近期公募基金火爆发行的“冰山一角”。据渠道人士透露，同在1月18日开启发行的博时成长领航混合当天实际募集规模已近百亿元。此外，某大型公募旗下在同日募集的权益类产品也已超过120亿元的募集上限。

而将统计时间拉长至2021年以来，Wind数据显示，以基金成立日为准，截至1月18日，开年已有50只基金（份额合并计算，下同）先后成立，累计发行规模高达2535.42亿元。而2020年12月在成立了148只产品的基础上，累计发行规模才达到2958亿元。这意味着2021年首月有望迎来公募基金募集规模大增，且平均单只基金的成立规模已达50亿元以上。

就具体产品来看，在近期多数基金设置了100亿元左右募集上限的基础上，若以1日售罄、成立规模超过50亿元来定义“爆款”，那么，在开年至今的11个交易日内，已诞生了15只爆款基金，据此计算，平均每一个交易日就有1只以上的爆款基金成立。

在业内人士看来，当前爆款基金频现，离不开过往权益市场的整体向好以及居民储蓄转移的大背景。

南方某大型公募市场部人士指出，如果仅关注2021年初至今权益市场的表现，虽有震荡，但也有上涨，呈现较为突出的结构性行情。而公募基金已经用2019-2020年的优秀业绩，证明了自身通过发挥主动管理优势把握结构性行情的能力，这也是后续爆款基金诞生的主要因素。

从投资者的需求看，前述公募市场部人士补充道，“一方面，众多投资者逐步关注到公募基金投资的价值所在，也感受到了随之而来的赚钱效应，因此愿意更多地参与；另一方面，在‘房住不炒’和‘炒股不如买基金’的大背景下，越来越多的投资者希望通过参与基金投资来实现资产保值增值，促进了公募市场增量资金的出现”。

前海开源基金首席经济学家杨德龙分析称，新年以来，已有多只爆款公募基金出现，这充分说明居民储蓄向资本市场大转移的趋势已经形成。而就过去的五年、十年市场表现而言，爆款基金频繁出现大多是由权益市场行情火爆导致，而非如今的居民资金转移需求。因此，过往爆款基金频现被视为“市场见顶”的信号，当下则并非如此。

当然，市场行情以及投资者需求也并非构成“爆款基金潮”的全部因素，渠道的助力、基金公司自身的宣传等也至关重要。上述公募市场部人士指出，当前市场行情、新品拟任“掌舵者”是否是明星基金经理、代销渠道的推动力度等三方面相对比较重要。此外，基金公司对产品的包装宣传力度、产品投向与市场风口是否吻合等也都是影响因素。总而言之，爆款基金是一个综合作用的结果。

前述市场分析人士也表达了类似观点，他认为，近期基金发行的火爆来源于三大因素的“共振”。首先是A股上证综指在短期内的突破带给投资者入市的信心。其次，新年伊始，银行、券商以及其他代销机构的“开门红”布局，配合基金公司营销活动。此外，经历了2020年下半年市场波动回调影响后，过去半年部分投资者积攒的入市热情集中释放。据该分析人士预计，公募行业较为突出的增量资金或会持续到一季度末。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)