北京商报讯（记者 孟凡霞 实习记者 许琪）新年伊始，百余家银行公布了2021年度同业存单计划，1月18日19时,北京商报记者根据Wind统计发现，已有约250家银行公布了2021年度同业存单发行计划书，其中众多银行不同程度地上调了年度计划发行量，调整范围在几十亿元至上千亿元不等，专家表示,这或与银行面临的负债端增长压力有关。

1月18日，共有8家银行公布了相关计划书，其中朝阳银行预计在2021年发行160亿元同业存单，与上年计划发行量持平。汉口银行计划发行700亿元，较上年下降了50亿元。此外当日发布同业存单计划书的还有5家农商行和1家外资银行。

一直以来，同业存单多是中小银行缓解“负债端”压力的得力工具，但此次全国性商业银行中也有不少银行大幅上调了计划发行量。据北京商报记者梳理发现，民生银行、浦发银行、中信银行和农业银行等上调了2021年同业存单发行计划规模。其中，农业银行2020年计划发行同业存单量为6700亿元，而今年1月15日公布的2021年预计发行量上调了1300亿元，预计发行总量为8000亿元。对此，看懂研究院高级研究员卜振兴认为主要是大中型银行基于业务扩张的压力，通过同业存单的发行，满足业务发展的需要。

在区域性银行中，也有不少银行调高了2021年度计划发行总量，例如宁波银行2021年预计发行3655亿元同业存单，而2020年该行只公布了2611亿元的计划发行额度，上调了1044亿元。另外，江苏银行2021年度计划发行同业存单量为4500亿元，而上一年计划发行量是3950亿元。而收购承接了部分原包商银行分支机构的徽商银行，也上调了490亿元的计划发行额度，从2020年度的1750亿元上调至2240亿元。

据了解，银行负债端主要包括吸收存款、同业负债和应付债券等，而随着结构性存款被规范、靠档计息类产品遭整改，银行负债端仍面临着较大的压力。对于部分银行增加2021年度发行计划规模，卜振兴认为，“这主要还是基于负债端压力的考虑，2020年监管开始严格规范存款类产品，导致商业银行负债端的压力不断增加。尤其是中小银行面临的揽储压力也在不断上涨”。

不过，农商行较上年度计划发行量则基本持平，北京商报记者在已发布计划书的农商行中随机选取了29家银行进行对比，其中，上海农村商业银行预计会多增200亿元发行量，而北京农村商业银行、江苏江阴农村商业银行等不少银行2021年同业存单发行计划规模与2020年度持平。对此，卜振兴解释，这主要是受到信贷投放和资产扩张速度的影响。此外，“目前来看，同业存单在农商行的负债中已经占有较高比例，监管对于商业银行发行存单的占比也有一定的比例限制”。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)