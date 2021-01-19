□ 本报记者 李 宁

德国联邦统计局日前发布的初步统计数据显示，2020年德国国内生产总值比上一年下降5.0%，这也是德国经济在连续10年实现增长后首次出现下降。

2020年，受新冠肺炎疫情反复影响，德国经济遭遇严峻挑战。不过，展望2021年，得益于一系列利好，德国经济前景依然向好。

受疫情冲击严重

德国联邦统计局日前发表声明说，2020年德国几乎所有经济行业都受到疫情的显著影响。其中，经价格调整，工业生产同比下降9.7%，服务业遭受了尤其严重的衰退，只有建筑业在疫情防控期间依然实现1.4%的增长。

出口一向是拉动德国经济增长的重要引擎。数据显示，2020年德国进出口额均出现自2009年以来的首次下降，其中出口额同比下降9.9%，进口额同比下降8.6%。

不过，德国联邦统计局近日也发布了一些令人鼓舞的数据：经工作日和季节调整，德国商品出口额2020年11月达1117亿欧元，环比上升2.2%；工业新订单环比增长2.3%，比2019年同期增长6.3%。德国商品出口和工业订单已连续7个月环比增长，特别是制造业出口展现出强劲复苏动力。

数据还显示，2020年11月，中国成为德国最大进口来源国，德国自中国的进口额为104亿欧元，同比增长5.4%；当月德国对中国的出口额为93亿欧元，同比增长14.3%。

另外，德国经济顾问委员会在此前提交给政府的年度经济评估报告中表示，受疫情影响，德国经济2020年预计将萎缩5.1%，2021年将增长3.7%。报告认为，鉴于疫情仍在持续，当前德国经济形势依然“脆弱”，而且其他国家在疫情防控期间的经济发展状况也将对德国经济产生巨大影响。

德国联邦经济和能源部长日前表示，德国经济2020年最终降幅小于许多专家的预期。德国政府将继续提供必要财政资源，以保护德国经济免受不可逆转的实质性损失。

经济增长韧性仍强

据报道，德国科隆经济研究所的调查显示，43个经济部门中有26个部门的预期未来经济活力指数高于上年。同时，大部分参与调查的企业对经济形势持乐观态度。德国伊弗经济研究所预计，2021年德国经济将增长4.2%，2022年增长2.5%。该所所长菲斯特说：“疫情对一些行业打击巨大。但整体而言，德国经济仍具较强韧性。”

中国农业大学经济管理学院教授李春顶在接受国际商报记者采访时表示，2021年德国经济前景积极向好，预计实现3%~5%的正增长。积极因素包括：一是随着疫情防控和治疗手段不断完善，预计疫情将逐步得到控制，德国和全球经济将进入加快复苏的增长阶段；二是德国的积极财政和货币政策支撑经济的恢复和增长，政策效应与红利将逐步显现，助推经济增长；三是全球性刺激政策和量化宽松的货币政策将拉动外需，同时多边经贸合作和共同推动经济复苏的全球治理机制不断加强，都将惠及德国经济；四是欧盟与多个国家签署了区域贸易协定以及中欧投资协定谈判的完成都将成为拉动欧盟以及德国经济增长的新动力。此外，2020年德国经济的基数较低，将在数字上助力2021年呈现更高的经济增速。

不过，李春顶也表示，2021年德国经济恢复也面临诸多风险和挑战，包括疫情发展的不确定性给经济增长带来风险，英国“脱欧”以及欧盟内部的潜在经济风险也可能在一定程度上给德国经济增长带来影响。“但综合两方面因素，仍是积极的正面因素处于主导地位，将推动德国经济在2021年表现强劲。”

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)