人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

图书零售市场规模首现负增长 线上渠道占比近八成

2021年01月19日08:22 | 来源：国际商报
小字号

　　本报讯 受疫情影响，2020年中国图书零售市场码洋规模出现负增长，同比下降了5.08%，码洋规模为970.8亿元。而在2015年至2019年之间，整体零售市场一直保持10%以上的增速。

　　北京开卷信息技术有限公司日前发布的《2020中国图书零售市场报告》显示，网店渠道保持正向增长，但是和前几年相比增速有所放缓，同比增长7.27%，码洋规模为767.2亿元；实体店渠道受疫情影响明显，和前几年相比下降幅度进一步扩大，同比下降33.8%，码洋规模为203.6亿元。

　　一二线城市以及超大书城类同比下滑严重，全年同比降幅均在35%以上。从不同季度来看，不同类型书城和整个实体店渠道趋势变化类似，但是相较于二线及以下书店以及中小型书店，一线城市书店以及超大书城恢复能力更强，到第四季度超大书城同比降幅收窄至10.96%，和第三季度相比，降幅收窄13个点。而其他类型书店相较于第三季度，成长性变化不大。

　　整体零售市场中除主题出版相关门类、学习刚需类以及少儿类外，其余门类均出现同比下滑，其中心理自助类同比下降了33.24%，降幅最为明显，主要是因为2019年受抖音带动的成长励志类图书销量回归正常。少儿和教辅类虽然实现了正向增长，但增速相较2019年明显放缓。此外，2019年正向增长的工程技术、计算机、医学、经管、教育、大农业和自然科学类均在2020年转为负增长。

　　报告还显示，2020年销量在百万以上的图书品种明显减少，从2019年的49种下降至2020年的24种。其中，少儿类2019年有12个品种销量在100万册以上，2020年下降至2个品种；考试类和2019年相比减少了6个品种；受学校延迟开学的影响，2019年销量上百万级的语言学习类和工具书类也有所减少。

　　受疫情影响，2020年线上渠道规模占比进一步加大，占比达到79%。在网店规模扩大的背后，折扣依然起到了很大的作用。2020年整体网店渠道售价折扣为6折，但是满减活动以及促销几乎覆盖全年。而实体书店渠道售价折扣为9折，两种渠道仍存在较大差异。

　　根据报告统计，中国出版集团、中信出版集团股份有限公司和新经典文化股份有限公司分别位居出版集团、出版社和出版公司层面实洋排名首位。 （阎密）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

分享让更多人看到

推荐阅读
潜力大：中国经济“破局”的关键支撑
　　2020年，中国经济在风险挑战中破浪前行。 新冠肺炎疫情突如其来，给世界带来全方位冲击。…
韧性强：中国经济“转正”的关键密码
　　2020年是新中国历史上极不平凡的一年。受新冠肺炎疫情影响，全球经济下行，不稳定不确定性因素增多，全球生产和需求遭受全面冲击。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved