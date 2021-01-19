本报讯 受疫情影响，2020年中国图书零售市场码洋规模出现负增长，同比下降了5.08%，码洋规模为970.8亿元。而在2015年至2019年之间，整体零售市场一直保持10%以上的增速。

北京开卷信息技术有限公司日前发布的《2020中国图书零售市场报告》显示，网店渠道保持正向增长，但是和前几年相比增速有所放缓，同比增长7.27%，码洋规模为767.2亿元；实体店渠道受疫情影响明显，和前几年相比下降幅度进一步扩大，同比下降33.8%，码洋规模为203.6亿元。

一二线城市以及超大书城类同比下滑严重，全年同比降幅均在35%以上。从不同季度来看，不同类型书城和整个实体店渠道趋势变化类似，但是相较于二线及以下书店以及中小型书店，一线城市书店以及超大书城恢复能力更强，到第四季度超大书城同比降幅收窄至10.96%，和第三季度相比，降幅收窄13个点。而其他类型书店相较于第三季度，成长性变化不大。

整体零售市场中除主题出版相关门类、学习刚需类以及少儿类外，其余门类均出现同比下滑，其中心理自助类同比下降了33.24%，降幅最为明显，主要是因为2019年受抖音带动的成长励志类图书销量回归正常。少儿和教辅类虽然实现了正向增长，但增速相较2019年明显放缓。此外，2019年正向增长的工程技术、计算机、医学、经管、教育、大农业和自然科学类均在2020年转为负增长。

报告还显示，2020年销量在百万以上的图书品种明显减少，从2019年的49种下降至2020年的24种。其中，少儿类2019年有12个品种销量在100万册以上，2020年下降至2个品种；考试类和2019年相比减少了6个品种；受学校延迟开学的影响，2019年销量上百万级的语言学习类和工具书类也有所减少。

受疫情影响，2020年线上渠道规模占比进一步加大，占比达到79%。在网店规模扩大的背后，折扣依然起到了很大的作用。2020年整体网店渠道售价折扣为6折，但是满减活动以及促销几乎覆盖全年。而实体书店渠道售价折扣为9折，两种渠道仍存在较大差异。

根据报告统计，中国出版集团、中信出版集团股份有限公司和新经典文化股份有限公司分别位居出版集团、出版社和出版公司层面实洋排名首位。 （阎密）

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