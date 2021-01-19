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中国经济站上百万亿 年度答卷彰显制度优势

2021年01月19日08:24 | 来源：经济参考报
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开栏的话

2021年，中国共产党迎来百年华诞。即日起，经济参考报开设“奋斗百年路 启航新征程”栏目，将推出系列报道，展示中国共产党百年历程、伟大业绩和宝贵经验，凝聚起为全面建设社会主义现代化国家而奋斗的磅礴伟力。

1月18日，2020年中国经济年报正式出炉：国内生产总值达到101.6万亿元人民币，历史上首次突破100万亿；人均GDP连续第二年超过1万美元，进入中等偏上收入国家行列；全年经济增长2.3%，预计将成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。与此同时，决战脱贫攻坚取得决定性胜利，5575万农村贫困人口实现脱贫；“十三五”规划圆满收官，全面建成小康社会胜利在望……不凡的成绩单镌刻下中国经济里程碑式的伟大飞跃。

回顾2020年，极不平凡的一年，百年变局和世纪疫情交织，在中国共产党的领导下，中国经济逆势而上、破浪前行，在极不平凡之年取得了极不平凡的成就，交出了一份让人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。

“2020年国民经济稳定恢复，主要目标完成好于预期。”国家统计局局长宁吉喆1月18日国新办新闻发布会上揭晓了2020年中国经济成绩单——初步核算，全年国内生产总值1015986亿元，按可比价格计算，比上年增长2.3%。

翻看中国经济年报：3月下旬，本土疫情传播基本阻断，4月中旬，规模以上企业开工率超过了90%。二季度GDP增长3.2%，由负转正。三季度增长4.9%，四季度增长6.5%。逐季回升、持续向好的数据，勾勒出疫情大考特殊之年，中国经济逆势而上、加快复苏的步伐。

中国经济逐季回升加速度背后，跃动着经济新动能的蓬勃力量。2020年，高技术制造业和装备制造业增加值分别比上年增长7.1%、6.6%，增速分别比规模以上工业快4.3、3.8个百分点；高技术产业投资增长10.6%，快于全部投资7.7个百分点；四季度限额以上单位通讯器材类、化妆品类、金银珠宝类商品零售额同比分别增长26.0%、21.2%、17.3%，分别比三季度加快16.0、7.1、5.0个百分点。

从1952年的679亿元到如今超百万亿元规模的世界第二大经济体，中国综合国力实现历史性跨越，堪称人类发展史上的奇迹。

党的十八大以来，中国经济持续跃升。2016年、2017年GDP接连越过70万亿元、80万亿元大关，2018年迈上90万亿元关口，占世界经济的比重超过16%。2020年，迈上百万亿元新的台阶，在世界经济中的份额由2019年的16.3%上升到17%左右。

“国内生产总值已经突破了100万亿元大关，这意味着我国经济实力、科技实力、综合国力又跃上一个新的大台阶。对于全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，都具有十分重要的标志性意义。”宁吉喆表示。

2020年是脱贫攻坚决战决胜之年。宁吉喆介绍，决战脱贫攻坚取得决定性胜利。现行标准下农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，绝对贫困现象历史性消除。

2020年也是“十三五”规划收官之年。“十三五”规划主要目标任务已经完成。重大工程项目基本完成，我国经济实力、科技实力、综合国力跃上新的大台阶。全面建成小康社会取得伟大历史性成就。

百年征程波澜壮阔，百年初心历久弥坚。发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。过去五年，人民生活水平显著提高，城镇新增就业五年超过6000万人，已建成世界上规模最大的社会保障体系，基本医疗保障覆盖超过13亿人，基本养老保障覆盖近10亿人。

这些成绩是在新冠肺炎疫情肆虐全球、世界经济陷入严重衰退、外部环境更加复杂严峻的情况下取得的，来之不易，成之惟艰。

面对疫情冲击，准确识变、科学应变、主动求变。我国实施了一揽子强有力的对冲政策，对稳定经济基本盘形成了强大支撑。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务……率先控制住疫情，率先复工复产，率先实现经济正增长，成为疫情阴霾下全球经济的一抹亮色，成为世界经济复苏的火车头。

这是一份了不起的成绩，也是一份高含金量的成绩。“创新的第一动力持续增强”“协调内生的特点日益凸显”“绿色发展的底色相当亮丽”“开放必由之路十分开阔”“共享根本目的更加鲜明”……中国经济高质量发展之路更加坚实。

中国经济为什么行？于危机中育新机，于变局中开新局。一系列新进展、新变化，彰显党中央坚强领导、科学决策，彰显中国特色社会主义制度优势和亿万人民创造伟力。

“党的坚强领导、显著的制度优势是经济行稳致远、社会安定的根本保证。党中央高瞻远瞩、统揽全局的驾驭能力，中国特色社会主义能够集中力量办大事的制度优势，日臻成熟的经济治理能力，精准有效的宏观调控政策，是统筹疫情防控和经济社会发展不断取得成效的制胜法宝。”宁吉喆指出。

奋斗百年路，启航新征程。中国经济规模站上百万亿，这是里程碑，更是新起点。党的十九届五中全会擘画了未来5年和15年的发展蓝图。

“2021年是‘十四五’规划的第一年，‘十四五’规划的主题就是推动高质量发展。”展望2021年，宁吉喆表示，将更加精准有效实施财政、货币、就业、投资、消费、区域、产业等政策，克服前进道路上的困难和问题，把经济运行保持在合理的区间，实现中国经济的持续健康发展。

一百年风雨兼程，一世纪沧桑巨变。2021年是“十四五”开局之年，全面建设社会主义现代化国家新征程由此开启，中国共产党将迎来建党100周年。胸怀千秋伟业，恰是百年风华。站在新的历史关口，站上新的经济总量台阶，中国经济仍将行稳致远。在中国共产党的领导下，中国号巨轮将朝着新的一年、新的五年、新的百年扬帆起航、乘风破浪，驶向实现中华民族伟大复兴的光辉未来。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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