1月18日，商务部举办《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）线上专题培训班。商务部部长王文涛为开班式作视频致辞时指出，各地、各部门要从经济社会发展全局出发，充分认识RCEP的战略意义、历史意义和实践意义，推动RCEP尽早生效实施。还要持续组织开展宣介培训，让RCEP更快、更好惠及广大企业。

王文涛提出，要以RCEP为契机推动高水平开放，努力扩大区域贸易投资，稳定产业链供应链，推动形成国际经济竞争合作新优势。要发挥好RCEP综合效应，各级商务主管部门要会同相关部门，紧密结合本地区发展战略和实际需要，将RCEP与本地区、本领域发展紧密结合起来，与参与共建“一带一路”结合起来，带动各类市场主体充分融入RCEP大市场。

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文指出，各地方、各企业要抓住机遇，深入挖掘有利政策，用足用好RCEP带来的红利，最大化地发挥RCEP效力。同时，妥善做好风险防控，为高水平开放保驾护航，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程作出应有的贡献。

商务部国际司负责同志还从RCEP总体情况和服务新发展格局等方面作了全面解读。商务部、海关总署相关专家还将对RCEP货物贸易、原产地规则、海关程序与贸易便利化、服务贸易、投资、规则等主要内容进行系统讲解。

事实上，相关部门已经从多方着力，为RCEP落地实施作准备。

“中方从去年12月起就已经启动RCEP协定国内核准程序，目前进展顺利。”在日前举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰说。

他同时指出，相关实施准备工作正在稳步推进，主要包括：一是进行关税税则转版以及原产地实施准备工作，将确保协定生效后中方降税义务的履行；二是各部门已经对照梳理协定所涉及的义务清单，确保协定中的各项开放举措和规则义务能够得到全面履行；三是加强协定实施有关培训工作。

高峰说，商务部通过举办全国性线上专题培训班，系统介绍货物、服务、投资、规则、原产地规则、海关便利化等协定相关内容，协助地方、行业中介组织、企业全面熟悉规则，努力在市场竞争中拓展合作发展空间。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)