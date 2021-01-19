国家统计局18日发布数据显示，2020年，全国居民人均可支配收入为32189元，扣除价格因素实际增长2.1%。我国城乡居民人均收入比2010年翻一番的目标如期实现。值得一提的是，2020年，人均国内生产总值连续两年超过1万美元，稳居中等偏上收入国家行列，与高收入国家发展的差距继续缩小。

“居民收入增长与经济增长基本同步，城乡居民人均收入比继续缩小。”国家统计局局长宁吉喆在国新办新闻发布会上介绍。

数据显示，全年全国居民人均可支配收入32189元，比上年名义增长4.7%，扣除价格因素实际增长2.1%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入43834元，比上年名义增长3.5%，扣除价格因素实际增长1.2%；农村居民人均可支配收入17131元，比上年名义增长6.9%，扣除价格因素实际增长3.8%。

城乡区域和不同群体收入差距有所改善。宁吉喆介绍，城乡居民人均可支配收入比值为2.56，比上年缩小0.08。西部地区居民收入增长快于东部。东部去年增长4.6%，西部增长6%，东西部地区居民收入相对差距缩小。

按收入来源分，2020年全国居民人均工资性收入17917元，增长4.3%，占可支配收入的比重为55.7%；人均经营净收入5307元，增长1.1%，占可支配收入的比重为16.5%；人均财产净收入2791元，增长6.6%，占可支配收入的比重为8.7%；人均转移净收入6173元，增长8.7%，占可支配收入的比重为19.2%。

“居民收入增长好于预期，实现了与经济增长的基本同步。”宁吉喆介绍，居民收入增长有几个特点：一是居民转移净收入较快增长，带动了居民收入稳定增长。二是保就业的政策促进了工资收入的回升。三是市场主体带动了经营净收入由降转升。

不仅如此，“2020年，人均国内生产总值连续两年超过1万美元，稳居中等偏上收入国家行列。”宁吉喆说。

在专家看来，从1949年人均GDP仅几十美元，到连续两年超过1万美元，中国稳居中等偏上收入国家行列，正向高收入国家迈进。

交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟表示，我国城乡居民人均收入比2010年翻一番的目标如期实现。不过，他也指出，要认识到我国仍然是世界上最大的发展中国家，人均GDP仍略低于世界平均水平。

2021年更多居民增收红利将加快释放。宁吉喆表示，下一步，要巩固城乡居民收入增长的基础，深化收入分配制度改革，推动居民收入差距继续缩小。此前，宁吉喆透露，2021年，将研究制定扩大中等收入群体实施方案。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)