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快递业竞争加剧 去年12月单票收入大幅下滑

严翠
2021年01月19日08:37 | 来源：证券时报·e公司
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受疫情加速消费线上化以及电商“双十二”促销等因素影响，快递行业代表上市公司2020年12月悉数实现了“丰收”，多家公司营收实现了双位数增长，其中龙头顺丰控股业绩颇为亮眼，单月营收156亿创出历史新高。

但另一方面，行业价格战持续加剧，已出炉上市公司经营情况显示，代表企业单票收入均呈同比双位数下滑态势。

行业企业齐“丰收”

1月18日晚，顺丰控股、圆通速递、韵达股份、申通快递等国内几家快递行业代表企业同步出炉2020年12月经营简报。

顺丰控股12月速运物流业务实现营业收入147.38亿元，同比增长30.77%；业务量8.7亿票，同比增长48.97%，公司供应链业务实现营业收入8.68亿元，创年内新高，同比增长50.69%，公司称这主要受益于时效产品、特惠专配产品及其他新业务均保持了较高的增长。

按月度经营数据口径计算，顺丰控股2020年实现营业收入1517.43亿元，相较2019年的1109.02亿元，增速为36.83%，业务量实现81.37亿票，相比2019年的48.30亿票增长68.47%。其中，第四季度营业收入实现436.86亿元，同比增长32.15%。

东方证券分析师认为，顺丰快递大网凭借自身的超级品牌效应，对多元物流新业务（快运、冷链、同城、国际）具有强赋能效应，借助顺丰的超级品牌力和优质客户资源，新业务快速打开市场。

圆通速递2020年12月也实现了丰收。公司快递产品收入32.96亿元，同比增长18.09%；业务完成量14.90亿票，同比增长45.68%。

1月4日，圆通速递国际在港交所公告称，预期较2019年相应年度录得之收益增加及纯利大幅增加。截至2020年12月31日止年度，预期集团纯利较2019年相应年度纯利增加不少于600%。

韵达股份1月18日晚间公告，2020年12月公司快递服务业务收入34.6亿元，同比增长1.29%；完成业务量15.41亿票，同比增长36.98%。公司称，公司12月业务量大增，主要系电商经济的持续繁荣和公司服务水平提升等有利因素。

此外，申通快递12月经营简报显示，2020年12月，公司快递服务业务收入22.48亿元，同比下降9.47%；完成业务量9.64亿票，同比增长25.86%。

根据国家邮政局统计数据显示，2020年12月份，全国快递服务企业业务量完成92.5亿件，同比增长37.4%；业务收入完成926.2亿元，同比增长20%。2020年，全国快递服务企业业务量累计完成833.6亿件，同比增长31.2%；业务收入累计完成8795.4亿元，同比增长17.3%。

中信证券表示，受疫情加速消费线上化以及拼多多快速增长，2020年快递行业需求持续超预期。

竞争加剧

不改长期高景气度

值得一提的是，透过各企业12月经营简报，行业竞争程度也浮出水面。

顺丰控股12月经营简报显示，公司单票收入16.94元，同比下降12.23%，但龙头企业如此情况并非行业个例，恰恰是行业普遍现象。

具体来看，12月，圆通速递快递产品单票收入2.21元，同比下降18.94%；韵达股份12月快递服务单票收入2.25元，同比下降25.99%；申通快递12月快递服务单票收入2.33元，同比下降28.09%。表明行业竞争进一步加剧，单票利润降低。

对此，中信证券判断2021年上半年行业价格战仍将维持较高强度，短期行业盈利未见拐点。山西证券也表示，行业竞争加剧，市场份额持续向头部集中，建议关注市场份额领先、布局充分的快递龙头。

不过，从长期来看，随着疫情加剧线上消费习惯养成，以及国内电商行业的迅速发展等，快递物流行业有望保持高景气度。

数据显示，中国快递业务量由2007年12.02亿件上涨至2019年的635.2 亿件，累计实现51.85倍增幅。2020年受疫情影响促进线上消费、直播带货、电商扶贫等新增因素驱动，快递行业仍将具有较好成长性，预计全年业务量增速处于30%左右。

近期举行的全国邮政管理工作电话会议上，国家邮政局局长马军胜表示，展望2021年全年，会议预计2021年邮（快）件业务量完成1219亿件，同比增长12%左右；全行业业务收入完成1.2万亿元，同比增长11%左右。其中，快递业务量完成955亿件，同比增长15%左右；业务收入完成9800亿元，同比增长12%左右。

安信证券认为，从长期看，快递行业赛道需求增长确定性较强，依旧是增量行业，而供给端变革有望加速。山西证券也认为，线上消费潜力不断释放，下沉市场持续为行业提供增量，行业规模稳定高增长。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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