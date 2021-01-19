人民网北京1月19日电（许维娜）近期寒潮天气影响我国大部分地方，多个省级电网负荷超创历史新高。那么，当前能源供应是否有保障？有关方面如何应对？

19日上午，国家发展改革委秘书长赵辰昕在1月份例行新闻发布会上表示，面对冬季能源需求快速增长，国家发展改革委会同有关方面一直在积极应对，全力增加能源供给，合理配置资源，优化有序用能方案，有力保障了经济社会发展及民生领域的能源需求。

“即使是在过去几轮强降温，需求最高的一段时间，能源供应也是坚强有力的。今天是1月19日，阴历是腊月初七，明天是腊八，三九、腊八过后，天气总体上逐步转暖。” 赵辰昕指出，事实证明，这个冬季我国能源供应经受住了需求大幅波动的考验。经过这次考验，对今后能源保供有了更坚强的信心。

赵辰昕介绍说，冬季能源保供是近期社会各方面高度关注的热点问题。去年四季度以来，受多种因素叠加影响，我国冬季能源需求快速增长。

他表示，一方面，我国经济运行持续恢复、稳定回升，工业生产增速不断创出新高，已超过疫情前正常水平，带动用电等能源需求快速回升。另一方面，去年12月中下旬以来，大家都感受到，全国先后出现3轮大范围降温天气，特别是今年1月6日开始的强降温，全国多地气温创出近30年甚至50年的最低纪录。这些因素叠加，全国用电需求快速增长，去年12月份以来连续两个月用电需求保持两位数增长，发用电负荷多次创历史新高。

赵辰昕表示，下一步，国家发展改革委将会同有关方面，统筹当前、着眼长远，继续做好能源保供相关工作。一方面，加强能源供需形势监测预警，统筹煤炭、电力和天然气供应，组织风光水火核等电源多元化生产，加强跨地区、跨行业和跨部门的协调调度，健全完善有序用能方案。另一方面，科学研判“十四五”能源需求走势，持续加强能源产供储销体系建设，深化电力市场化改革，做好“十四五”能源规划编制工作，为经济社会发展和民生用能提供坚强支撑。

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