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国家发展改革委：四方面着手促进经济平稳健康可持续发展

2021年01月19日11:04 | 来源：人民网-财经频道
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　　人民网北京1月19日电（记者毕磊）今天上午，国家发展改革委举行2021年首场新闻发布会，介绍2020年经济社会发展总体情况和稳投资、重点改革、新型城镇化、中欧班列等工作进展情况，并回答记者提问。国家发展改革委政研室主任袁达表示，今年是“十四五”开局之年，国家发展改革委将会同有关方面，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，大力补短板强弱项，加快推进重大项目建设，进一步发挥投资关键作用，促进经济平稳健康可持续发展。

　　一是突出重点领域。聚焦“两新一重”和短板弱项，扩大有效投资。新型基础设施建设方面，加强系统性布局，加快5G、工业互联网、大数据中心等建设。新型城镇化建设方面，实施城市更新行动，推进城镇老旧小区改造，支持保障性租赁住房建设，加强城市防洪排涝设施建设。重大工程建设方面，实施川藏铁路、西部陆海新通道等重大工程，积极推动重点城市群、都市圈城际铁路、市域市郊铁路和高等级公路建设，加强枢纽机场和中西部支线机场建设；实施国家水网骨干工程，加快推进150项重大水利工程建设。补短板方面，加快补齐市政工程、农业农村、公共安全、科研设施、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板。

　　二是加强项目储备。依托国家重大建设项目库做好项目储备，加快谋划储备一批强基础、增功能、利长远的重大项目，提高项目成熟度和储备质量。进一步深化项目可行性研究等各项前期工作，加快项目前期工作办理进度，推进项目及早开工建设，形成储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批的良性循环。

　　三是强化要素保障。继续坚持资金、要素跟着项目走的原则，进一步优化调整中央预算内投资结构，更加突出集中力量办大事、难事、急事，充分发挥中央预算内投资在外溢性强、社会效益高领域的引导和撬动作用。积极做好专项债券项目有关工作，督促地方加快专项债券项目建设和资金使用进度，力争形成更多实物工作量。

　　四是激发民间投资。巩固和深化“疏解治理投资堵点专项行动”成果，持续推动投资审批权责“一张清单”、审批数据“一体共享”、审批事项“一网通办”。优化民营企业发展环境，进一步破除制约民营企业发展的体制性障碍。完善向民间资本推介项目长效机制，支持民间投资参与补短板和新型基础设施建设。规范推广政府和社会资本合作（PPP）模式，吸引民间资本参与。引导银行积极增加民营企业信用贷款、中长期贷款规模和比例，降低民间投资负担。稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点，有效盘活存量资产，拓宽民间投资渠道。

(责编：毕磊、刘阳)

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