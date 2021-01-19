人民网北京1月19日电（记者毕磊）今天上午，国家发展改革委举行2021年首场新闻发布会，介绍2020年经济社会发展总体情况和稳投资、重点改革、新型城镇化、中欧班列等工作进展情况，并回答记者提问。国家发展改革委综合司司长严鹏程表示，一方面，我们要认识到发展的出发点和落脚点是为了满足人民对美好生活的需要，对发展的评价也要注重以人民群众的获得感、幸福感、安全感为标尺；另一方面，我们要从数据的变化态势中，发现亮点和不足，更好地开启未来。

据严鹏程介绍，过去一年中国经济呈现出以下几个特点：

一是实现了总量突破。2020年我国经济规模突破了100万亿元，这是我国经济发展又一个重要里程碑，标志着我国经济实力、科技实力和综合国力迈上了一个新台阶，保障和改善民生的支撑更加坚实，推动高质量发展的物质基础更加雄厚，应对各种风险挑战的韧性和回旋余地进一步增强。GDP是个宏观数据，是亿万微观市场主体运行结果的总体体现，它的稳定增长又为微观市场主体下步更好发展，提供良好预期和稳定环境。

二是积累了调控经验。面对疫情冲击，我们统筹疫情防控和经济社会发展工作，完善宏观调控跨周期设计和调节，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，强化宏观政策统筹协调，及时果断、科学精准地出台了一揽子对冲政策，推动了经济的稳定恢复。在这个过程中，我们进一步创新了调控方式、丰富了调控工具、积累了调控经验。

三是推动了结构优化。在经济社会发展面临严峻风险挑战的情况下，我们没有走粗放发展和重复建设的老路，而是牢牢把住高质量发展方向不动摇，顺势而为推动新产业新业态新模式逆势发展，引导鼓励传统产业转型升级。高技术制造业和装备制造业增速分别比整体规上工业快4.3个、3.8个百分点，居家办公、远程问诊、在线教育等行业实现快速扩张。

四是激发了市场活力。我们加大助企纾困力度，通过“实打实”的减税降费让利等政策，帮助企业渡过难关，全年新增减税降费超过2.5万亿元，金融部门向实体经济合理让利1.5万亿元。同时，更加注重用改革开放的办法为企业解难题、添动力，随着营商环境的不断优化，市场主体活力持续增强，2020年全年新设市场主体2500万户左右，实现了逆势大幅增长。

五是畅通了供需循环。针对复工复产、复商复市过程中遇到的循环“梗阻”，我们立足当前、着眼长远，坚持举一反三，在持续深化供给侧结构性改革的同时，注重需求侧管理，有效改善了经济循环。2020年四季度工业产能利用率达到78%，12月份工业企业产品销售率达到98.4%，工业企业利润增速从前2个月的大幅下降38.3%回升至前11个月的增长2.4%。

严鹏程表示，2020年，全面建成小康社会取得伟大历史性成就，决战脱贫攻坚取得决定性胜利。全年新增就业1186万人，完成全年目标任务的131.8%；城镇调查失业率从2月份的6.2%下降到12月份的5.2%。居民人均可支配收入增长2.1%，与经济增长基本同步。一些困难群体基本生活得到有效兜底。

严鹏程指出，当前经济稳定恢复还面临一些挑战，保持经济平稳运行还需要付出努力。一些中小微企业和个体工商户生产经营还面临很多困难，市场需求恢复还受到一些制约，全球经济形势还存在较大不确定性。我们将加强经济运行监测、密切跟踪市场主体发展情况，及时采取更有针对性的政策举措，让更多的市场主体能够切实地感受到经济恢复的暖意。

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