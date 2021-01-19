人民网北京1月19日电（记者毕磊）今天上午，国家发展改革委举行2021年首场新闻发布会，介绍2020年经济社会发展总体情况和稳投资、重点改革、新型城镇化、中欧班列等工作进展情况，并回答记者提问。国家发展改革委综合司司长严鹏程表示，总的来看，今年经济发展有挑战也有支撑。今年有能力、有条件巩固经济稳定恢复态势，实现“十四五”发展良好开局。

一是大国经济有韧性。2020年我国经济总量突破了100万亿元，这意味着更加雄厚的物质基础和更大的回旋余地。过去一年，广大市场主体经受住了疫情的冲击，探索积累了应对风险挑战的经验，表现出了坚强的发展韧性，这些都是今年我国经济发展的底气所在。

二是宏观政策有支撑。中央经济工作会议明确提出，宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度。我们将兼顾当前和长远、统筹宏观和微观，把握好政策时度效，确保经济稳定恢复态势，而不会出现“政策悬崖”。

三是创新驱动增动力。近年来我国科技创新取得了重大进展，涌现了一大批科技创新成果，催生了不少新产业新业态新模式，也推动很多传统产业的改造升级。特别是党的十九届五中全会对创新发展又作出了新的部署，目前各地区各部门正在抓紧推动落实，这必将进一步增强发展动力。

四是改革开放激活力。这几年来，我们持续推进健全完善社会主义市场经济体制，加快推进高标准市场体系建设，着力深化要素市场化配置改革，坚决破除制约市场主体发展的各种壁垒，不断提高对外开放水平，效果正在逐步显现。目前我们正围绕构建新发展格局，加快谋划政策体系，畅通生产、分配、流通、消费等环节，着力深化国内国际循环战略联接。相信随着这些政策的出台实施，我国经济发展活力将进一步增强。

五是国内需求有空间。我国拥有14亿人口的超大规模市场，内需空间广阔。党的十九届五中全会对实施扩大内需战略、促进形成强大国内市场作了系统部署，目前各有关方面正结合编制“十四五”规划纲要和专项规划，围绕构建完整内需体系等重点任务，抓紧谋划相关政策、项目和工程。相信这些举措将充分释放我国国内市场具有的巨大潜力，为经济发展提供强有力支撑。

“目前社会上有一些声音认为，2021年政策要全面退坡甚至是退出。这种说法并不正确。”对此，严鹏程也从两个方面分享自己的看法。

严鹏程认为，一方面，制定实施宏观政策的主要目的之一，是为了确保经济能够平稳健康运行。基于这个目的，今年的宏观政策，肯定会与保持经济平稳运行的实际需要相匹配，不会出现“急转弯”。下一步，我们将坚持稳中求进工作总基调，继续按照“六稳”“六保”的要求，根据经济运行实际情况，做好政策进退之间的平衡，应对好各种不确定性。特别是考虑到一些微观市场主体还将经历一段恢复期，一些中小微企业刚刚“大病初愈”，有的还没有完全恢复元气，宏观政策将继续保持必要的支持力度。

另一方面，保持经济平稳运行，不仅需要宏观政策，更需要改革创新。去年以来，为应对疫情影响，我们加大了宏观政策对冲力度，特别是出台了一些特殊时期的特殊举措，这对稳定经济运行发挥了重要作用。但是要看到，有些临时性、救急性的政策不能作为“长久之计”，随着经济运行逐步恢复常态，还是要在常态化政策环境下，更多通过改革创新的办法，激发市场主体的内生动力，也为未来应对更加复杂局面留出政策空间。

严鹏程表示，总体来看，今年保持我国经济平稳发展，是有条件、有基础的。近几个月来，制造业PMI和非制造业商务活动指数一直处于相对较高水平，说明市场主体对未来也是充满信心的。

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