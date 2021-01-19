人民网北京1月19日电（记者毕磊）今天上午，国家发展改革委举行2021年首场新闻发布会，介绍2020年经济社会发展总体情况和稳投资、重点改革、新型城镇化、中欧班列等工作进展情况，并回答记者提问。国家发展改革委秘书长赵辰昕表示，在改善营商环境方面，国家发展改革委将会同有关地方和部门，在打造市场化、法治化、国际化一流营商环境方面，从四个方面进一步加大工作力度。

一是进一步深化简政放权。继续精简行政许可、优化审批流程，推进行政许可实施规范化标准化。推进“证照分离”改革全覆盖，推广“容缺受理”、告知承诺制等审批模式。

二是进一步推行公正监管。加快完善优化营商环境“1+N”法规政策体系，及时修订废止不适应经济社会发展的有关规定。完善“双随机、一公开”监管、信用监管、“互联网+监管”等有效做法。

三是进一步提升服务效能。同步提升线上线下办事便利度，增强政务服务大厅“一站式”功能，加快“互联网+政务服务”普及应用，推动政务服务数据整合共享，全面落实政务服务“好差评”制度。提供多渠道的政策辅导，加快实现惠企政策精准推送。

四是进一步强化评价引导。完善以市场主体和社会公众满意度为导向的中国营商环境评价体系，更好发挥评价对优化营商环境的引领和督促作用。积极推进相关领域改革试点，及时梳理总结和复制推广各地区、各部门在优化营商环境、推动政策落实方面的好经验、好做法。

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