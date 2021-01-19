人民网北京1月19日电（许维娜）今天上午，国家发展改革委举行2021年首场新闻发布会，介绍2020年经济社会发展总体情况和稳投资、重点改革、新型城镇化、中欧班列等工作进展情况，并回答记者提问。

国家发展改革委秘书长赵辰昕在会上表示，在各项政策举措推动下，2020年全国投资增速逐月逐季回升向好，从4月份开始当月投资增速连续9个月保持快速增长，全年投资增长2.9%，有效对冲了疫情影响，对推动经济持续回升发挥了关键作用。基础设施、制造业、房地产开发等重点领域投资持续改善。

赵辰昕指出，从具体领域看，交通、水利等基础设施投资稳定增长，信息传输、软件和信息技术服务业等新型基础设施投资增速达18.7%；制造业投资加快恢复，计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业等高技术制造业投资持续保持两位数增长；房地产开发投资增长不断加快，增长7%。民间投资增长加快。投资先行指标持续向好，投资到位资金增长7.8%，特别是国家预算资金增速高达32.8%；新开工项目计划总投资增长11.9%，对投资稳步回升形成有力支撑。

赵辰昕介绍说，2020年，国家发展改革委会同各地方和有关部门，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，在做好疫情防控的前提下，扎实做好稳投资工作。

一是推动重点项目开复工。建立日调度机制，优化投资项目远程审批服务，推进重大项目加快开工建设，帮扶服务业小微企业和个体工商户缓解房屋租金压力。

二是加快补齐短板。3.9万个城镇老旧小区开工改造，在120个县城和县级市开展县城城镇化补短板强弱项示范。开工建设川藏铁路雅安至林芝段等重大工程，加快公路、航道、机场、水利等重大项目建设。

三是加强要素保障。坚持“资金、要素跟着项目走”原则，发挥中央预算内投资的引导和撬动作用，用好地方政府专项债券。

四是促进民间投资健康发展。推动各地推介民间投资项目8000多个，支持民间资本参与补短板和新型基础设施建设。推动符合要求的PPP项目落地实施。启动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点，盘活基础设施存量资产。

五是深入推进投融资体制改革。深化投资项目在线审批监管平台建设应用，推动建立部门间数据共享工作机制。印发固定资产投资项目代码管理规范，强化项目代码在各行业、各领域的统一应用。深入开展“疏解治理投资堵点专项行动”。

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