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发改委：2020年我国经济呈现逐季好转、稳定恢复态势

2021年01月19日11:44 | 来源：人民网-财经频道
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人民网北京1月19日电（许维娜）今天上午，国家发展改革委举行2021年首场新闻发布会，介绍2020年经济社会发展总体情况和稳投资、重点改革、新型城镇化、中欧班列等工作进展情况，并回答记者提问。

国家发展改革委秘书长赵辰昕介绍说，2020年，面对各种风险挑战，国家发展改革委坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持疫情防控不放松，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚定推进三大攻坚战，深化改革开放，认真履行宏观调控职责，促进了全年经济社会发展主要目标任务较好完成。

赵辰昕在会上表示，国家统计局发布了2020年主要经济数据。可以看到，2020年，我国有效应对新冠肺炎疫情的严重冲击，在世界上率先控住疫情、率先复工复产、率先实现经济正增长，经济呈现逐季好转、稳定恢复态势，主要经济指标好于预期，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，经济总量突破100万亿元，决战脱贫攻坚取得决定性成就，全面建成小康社会取得伟大历史性成就，充分展现了中国经济的强大韧性和旺盛活力。

赵辰昕表示，一年来，按照党中央、国务院的要求，国家发展改革委会同有关方面，强化宏观政策统筹协调，推动出台一揽子助企纾困政策，实施扩大内需战略，加大基础设施等领域补短板投资力度，稳住了经济基本盘；聚焦高质量发展方向不动摇，加快关键核心技术攻关，推动传统产业转型升级，创新创业创造新生态持续构建；完成960多万人易地扶贫搬迁建设任务，强化援企稳岗和就业帮扶，加快推动教育、养老、托育、家政、体育等社会事业发展，民生得到了有力保障，人民群众的满意度不断提升；深入实施重大区域发展战略，加快推进新型城镇化建设，一批新增长极和高质量发展动力源加快培育壮大；着力深化市场化改革扩大高水平开放，推动出台新时代加快完善社会主义市场经济体制等重大改革文件，完善稳外贸稳外资机制，市场主体信心和活力进一步增强。

赵辰昕还通报了2020年全年电力运行情况。从发电看，2020年1—12月全国规模以上工业发电量同比增长2.7%，增速较1—11月提高0.7个百分点。其中，火电、水电、核电、风电、太阳能发电同比分别增长1.2%、5.3%、5.1%、10.5%和8.5%。12月份，发电量同比增长9.1%，增速比上月提高2.3个百分点。

从用电看，2020年全国全社会用电量比上年增长3.1%。其中，一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长10.2%、2.5%、1.9%和6.9%。分地区看，云南、四川、甘肃、内蒙古、西藏、广西、江西、安徽8个省（区）实现5%以上的增长。

(责编：许维娜、刘阳)

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