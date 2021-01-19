人民网北京1月19日电（许维娜）今天上午，国家发展改革委举行2021年首场新闻发布会，介绍2020年经济社会发展总体情况和稳投资、重点改革、新型城镇化、中欧班列等工作进展情况，并回答记者提问。

国家发改委秘书长赵辰昕在会上表示，2020年，新型城镇化加快推进，《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》确定的主要目标任务顺利完成，常住人口城镇化率和户籍人口城镇化率稳步提升，城镇化领域改革红利和政策效应加快显现，为高质量发展提供了重要支撑。

一是农业转移人口市民化成效明显。城区常住人口300万以下的城市基本取消落户限制，超过1亿农业转移人口在城镇落户。居住证制度有序实施，向未落户常住人口发放1亿多张居住证，含金量不断提高。基本公共服务加快覆盖全部城镇常住人口，农业转移人口享有更多更好的义务教育、医疗卫生和技能培训等服务，90%左右农民工随迁子女在流入地公办学校或政府购买学位的学校接受义务教育。农业转移人口逐步融入城市，共享城市建设发展成果。

二是城镇化空间格局持续优化。城市群成为带动全国高质量发展的动力源，京津冀、长三角、珠三角三大城市群国际竞争力显著提升。城市群综合交通运输网络逐步完善，普通铁路网和高速公路网基本覆盖20万人口以上城市，高铁基本覆盖100万人口以上城市。城市规模结构进一步优化，中心城市辐射带动作用持续增强，培育新设一批中小城市，特大镇设市模式取得突破。

三是城市建设质量不断提升。居住条件持续改善，2020年1—11月，全国各类棚户区改造开工206.9万套；新开工改造城镇老旧小区3.97万个，惠及居民700多万户。环境质量不断提高，地级及以上城市建成区黑臭水体消除比例达96%，地级及以上城市空气质量优良天数比率提高到86%。城市管理不断完善，网格化社会治理模式全面推行，地级及以上城市全部建成数字化管理平台。

四是城乡融合发展迈出新步伐。城乡融合发展体制机制和政策体系顶层设计基本确立。城乡要素双向自由流动的制度性通道不断拓宽，农村承包地和宅基地“三权分置”制度、集体经营性建设用地直接入市交易制度等重大改革有序推进。城乡基本公共服务制度加快接轨，城乡基础设施建设一体化水平全面提升，99.61%的行政村通硬化路，超过98%的行政村通光纤和4G网络。农民增收渠道不断拓宽，城乡居民收入比稳步降至2.56。

赵辰昕表示，下一步，国家发展改革委将会同各地区各有关部门，加快推动实施以人为核心的新型城镇化战略，提高农业转移人口市民化质量，优化城镇化空间格局，促进大中小城市和小城镇协调发展，加快建设现代化城市，提升城市治理水平，推动城乡融合发展，为促进高质量发展、构建新发展格局提供更有力的支撑。

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