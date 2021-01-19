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国家发展改革委：四方面做好春节重要民生商品保供稳价工作

2021年01月19日11:45 | 来源：人民网-财经频道
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　　人民网北京1月19日电（记者毕磊）今天上午，国家发展改革委举行2021年首场新闻发布会，介绍2020年经济社会发展总体情况和稳投资、重点改革、新型城镇化、中欧班列等工作进展情况，并回答记者提问。国家发展改革委政研室主任袁达表示，重要民生商品保供稳价是直接关系人民群众生活的重大民生问题。春节即将来临，为保障重要民生商品供应、价格不出现大幅上涨、困难群众基本生活不受大的影响，国家发展改革委将会同各地区各部门，着力做好四方面工作。

　　一是强化监测预警。密切跟踪粮油肉菜蛋果奶等重要民生商品市场供应和价格变化情况，及时发现苗头性、倾向性、潜在性问题，及时进行预判预警，及时采取有力有效措施。

　　二是保障市场供应。督促各地压实“菜篮子”市长负责制，针对肉类、蔬菜等重点品种，切实组织好生产供应，推动本地自给率较低的城市积极对接外地货源、提前签订合同。组织做好生产调度、物流运输和终端销售等各环节工作，保障重要民生商品运输通畅，充分利用好平价商店等渠道，确保全链条畅通运行。

　　三是加强储备调节。结合市场形势，把握好时机、力度，及时投放各类储备特别是中央冻猪肉储备，确保春节期间重要民生商品供应充足、价格总体稳定，不出现断档脱销和集中抢购等情况。

　　四是兜住民生底线。针对疫情、寒冷天气等突发事件，制定或完善应急预案，健全应急处置工作机制，做到有备无患。认真执行社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，及时启动、足额发放价格临时补贴。鼓励有条件的地方发放一次性补贴，切实保障困难群众基本生活。

(责编：毕磊、刘阳)

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