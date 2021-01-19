人民网北京1月19日电（许维娜）今天上午，国家发展改革委举行2021年首场新闻发布会，介绍2020年经济社会发展总体情况和稳投资、重点改革、新型城镇化、中欧班列等工作进展情况，并回答记者提问。

国家发展改革委秘书长赵辰昕在会上表示，2020年，中欧班列首次突破“万列”大关，是2016年开行量的7.3倍。

赵辰昕指出，作为共建“一带一路”品牌工程的中欧班列，持续保持逆势增长和安全稳定畅通运行，为稳定国际供应链产业链、助力中欧共同抗疫发挥了重要作用，跑出了互利共赢“加速度”。

一是开行量逆势增长，已突破“万列”大关。2020年，面对新冠肺炎疫情严重冲击，中欧班列发挥国际铁路联运独特优势，大力承接海运、空运转移货物，全年开行12406列，同比增长50%，首次突破“万列”大关，是2016年开行量的7.3倍。特别是下半年月开行量保持在1200列上下，已连续10个月实现同比两位数增长、8个月单月开行千列以上。

二是运行效率稳步提升，开行质量明显提高。2020年，中欧班列重载运输尤其是回程重载运输得到较大改善，综合重箱率达98.4%，同比提高4.6个百分点，其中回程重箱率提升显著，同比提高9.3个百分点。全年中欧班列运输货物货值达500亿美元，是2016年的6.3倍，除电子产品、食品、木材、化工产品等传统品类外，国际产业链重要中间品运输需求迅猛增长。

三是全面助力复工复产，“生命通道”功能凸显。2020年，中欧班列共运送货物113.5万标箱，其中，防疫物资939万件、7.6万吨，目的地主要是意大利、德国、西班牙、捷克、波兰、匈牙利、荷兰、立陶宛等国，并由其分拨到更多欧洲国家。西安、义乌、武汉等地创新开行了中欧班列“防疫物资专列”，得到共建“一带一路”国家和国际社会的普遍赞誉。

四是运营网络持续拓展，大型枢纽初步形成。2020年，中欧班列通达21个国家的92个城市，较上年同期增加37个，增幅67%，在16个国家新建铁路箱境外还箱点8个，累计达80个。铺画中欧班列专用运行线73条，较上年增加6条。西安、重庆、成都等3个城市中欧班列年开行量均超过2000列，合计占全国开行总量的58%，班列运营开始由“点对点”向“枢纽对枢纽”转变。

五是智能化水平不断提高，服务支撑能力进一步增强。2020年，“数字口岸系统”上线运行，创新“三并二”集并运输模式，口岸交接效率大幅提升。公共信息服务水平不断提升，中欧班列客服中心全年累计推送运踪信息51万条、处理运输组织障碍185起。

(责编：许维娜、刘阳)