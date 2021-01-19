人民网北京1月19日电（许维娜）今天上午，国家发展改革委举行2021年首场新闻发布会，介绍2020年经济社会发展总体情况和稳投资、重点改革、新型城镇化、中欧班列等工作进展情况，并回答记者提问。

国家发展改革委综合司司长严鹏程在会上表示，去年以来，为推动居民消费回补，出台了一系列政策措施，政策效应正在持续释放。今年，在抓好已出台政策落实的同时，按照党的十九届五中全会和中央经济工作会议部署要求，围绕提高居民消费能力、改善消费环境、开拓消费新增长点等，精准加力施策，进一步发挥好消费对经济发展的基础性作用。

一是着力提升居民消费能力和消费意愿。促进居民消费，首先要加大促进居民增收的力度。要通过稳定促进就业、完善社保、加大转移性支付、优化收入分配结构等，稳步提升居民消费倾向和能力。要加强市场监管，以信用体系建设为抓手，强化消费者权益保护，进一步营造良好的消费环境，让消费者放心消费。同时，要实施好更加科学精准的疫情防控措施，为居民消费创造条件。

二是以高质量供给进一步提升传统消费。衣食住行需求仍是居民消费的大头，也是消费升级的主战场。要不断提高供给质量，推出更多专精特新产品，满足消费者多样化多层次消费需求。要完善消费政策，有序取消一些行政性限制消费购买的规定，推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变，鼓励限购城市适当增加号牌指标投放。要促进家电等保有量大的耐用消费品更新消费，完善废旧家电回收处理体系，支持开展家电以旧换新活动，推动家电消费更新升级。要积极发展住房租赁市场，促进住房消费健康发展。要推动养老、托育、家政等服务标准化、品牌化，大力增加高品质服务供给。

三是把握时机顺应大势加快培育新型消费。要顺应新型消费引领消费升级的大趋势，加快培育新型消费市场，重点抓好《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》的贯彻落实，制定出台具体实施方案，进一步培育零售新业态、“互联网+医疗健康”、数字文旅、在线教育、智能体育等新型消费，鼓励消费新模式新业态发展，促进线上线下消费融合发展。

四是创新培育消费区域增长极。围绕国家重大区域发展战略，结合城市群、都市圈发展规划，统筹布局建设若干国家消费中心、区域消费中心和地方特色消费中心。分批次培育形成一批具有较强代表性的新型消费示范城市和领先企业。

五是积极拓展乡村消费。近年来乡村消费增速持续快于城镇，是挖掘消费潜力的重要着力点。要大力提升电商、快递进农村综合水平和农产品流通现代化水平，加快健全县乡村三级电子商务服务体系和快递物流配送体系，推动农村产品和服务品牌化、标准化、数字化、产业化改造，引导现代服务向农村延伸拓展，提振农村消费。

(责编：许维娜、刘阳)