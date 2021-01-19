1月16日，“清华-58同镇县域劳动力调查”报告发布会暨后疫情时代的县域社会、经济与民生论坛在线上召开。本次论坛围绕县域社会、经济与民生话题展开，并发布了《清华-58同镇县域劳动力调查报告》。论坛邀请了近50位政企学研的嘉宾，共同就县域社会经济和民生相关问题进行了讨论。

论坛上，清华大学社科学院院长彭凯平和清华大学文科资深教授李强分别为论坛进行了致辞。清华大学社会科学学院社会与金融研究中心主任郑路表示，疫情给中国和全世界带来了巨大的冲击和挑战，疫情对于县域的社会经济和民生产生多大影响，后疫情时代县域的社会和经济发展如何着力，相关问题亟待回答。

在发布会环节，清华大学社会科学学院县域治理中心主任何晓斌发布“清华-58同镇县域劳动力调查”报告。据介绍，本次调查从2020年10月底开始，基本覆盖了全国31个省份，共搜集到包括就业者、失业/无业者以及创业者3类样本，共计6672个相关数据。报告主要聚焦于后疫情时代下县域劳动力市场的基本情况，利用一手数据，展示了在县域就业者受疫情影响状况、县域失业/无业者特征及县域企业复工复产方面的一系列重要发现。

在主论坛主旨演讲环节，中国人民大学经济学院院长刘守英教授、中国人民大学农业与农村发展学院温铁军教授、中国社科院社会学研究所王春光研究员、中国农业大学人文与发展学院院长叶敬忠教授以及58同城何明科先后进行了观点分享。在分论坛环节，来自相关领域的专家学者、县域领导就“县域零工经济和民生”“县域普惠金融和民生”“县域数字政务与数字治理”“县域城镇化与经济发展”“县域环境治理与美丽乡村建设”“县域社区治理、城乡协同发展”六个话题展开深入讨论。

各嘉宾在深入讨论、交流的同时，也回答了线上观众的提问。与会嘉宾与线上观众表示通过此次论坛，县域社会经济与民生的许多重要问题得到了广泛和深入的阐释与讨论。同时，在此领域仍有很多重要工作等待研究者、业界人士继续深入探索，从而更好地为县域解难题、促发展、谋福祉。（牛广文）

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