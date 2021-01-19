原标题：积极践行社会责任引领行业发展 闪送荣获2020年度精准扶贫奖

1月18日，由艾媒咨询(iiMedia Research)、ExpressHub联合主办的“2020年度快递物流行业影响力评选”结果陆续揭晓。其中“2020年度精准扶贫奖”的最终评选结果也在本次大会上揭榜，同城1小时即时递送领军企业闪送凭借在发展奋进的过程中积极履行社会责任，不忘初心，回报社会，主动响应国家“六稳”“六保”精准扶贫政策，帮助贫困地区劳动力就业增收的一系列行动，成功荣获这一奖项。

艾媒咨询年度快递物流行业影响力评选已成为一系列具有前沿创新性、行业权威性和敏锐洞察力的行业创新大奖，这一奖项的设立，旨在鼓励那些不仅在商业上取得成功，也基于企业自身优势承担起社会责任的企业。本次活动主要基于海量快递物流大数据、网购用户大数据，结合参与用户的直接投票与各行业专业人士的综合评析，从品牌的商业价值、创新力、行业影响力、发展前景、用户口碑等多维度进行公平、公正的评选。本次闪送的入围，也充分证明了社会对其长期以来的关注和认可。

闪送作为同城1小时速递服务的开拓者与领军者，深刻认识到企业社会责任的重要性，始终把社会责任融入到企业发展战略及日常经营中。

历经6年发展，闪送在全国拥有100多万名注册闪送员，其中来自全国重点贫困县的闪送员就超过30多万名，总量占据全部闪送员数量的近三分之一。据统计，来自贫困地区的闪送员人均日收入超过200元，远超当地平均收入水平，有效实现了帮助贫困人员脱贫的目标。

同时，为了响应国家“六稳”“六保”政策，闪送多次开展补贴奖励活动，大力实施消费扶贫推动订单增长，从而保障闪送员日常经济收入稳定。今年8月份，闪送设立了“闪送助学计划”为考上优质高校的闪送员子女颁发助学金，帮助闪送员减轻家庭经济压力。

在今年疫情发生后，闪送第一时间便启动了系列应急方案和援助计划。首先，从国内外紧急采购了一批紧缺医疗物资，6万只进口N95口罩、医用口罩及批量消毒器具于1月26日紧急运往武汉，捐赠给武汉协和医院并免费发放给当地闪送员。随后，又向武汉慈善总会捐款100万现金，用于新冠肺炎疫情的专项救助资金。并为闪送员购买了疫情保障专项险，疫情爆发至今，全国百万闪送员无一例感染病例。

闪送出台的多项措施在防疫保障与复工复产方面也发挥积极作用，从“无接触配送”“智能图像识别系统”“企业雇员帮扶计划”到“企业业务助力行动”，再到为闪送员免费提供防护物资、免费提供疫情保障专项险的投放，每一项都承载着不同的责任和担当。在帮助用户降低出门感染风险助力国家抗疫的同时，亦通过灵活的短期用工方式，缓解了企业成本压力，为社会早日复工复产贡献了自己的一份力量。

此外，闪送还设立了长效公益项目——小善行动，旨在让越来越多闪送员加入到公益中，用小善大爱，让社会更美好。据不完全统计，闪送已组织超20万闪送员加入到“小善行动”中，开展各种公益活动；爱心助考覆盖全国超222座城市高考考点；走进敬老院56所；爱心献血闪送员超500人... ...闪送对外事务总监刘学柱表示，在此后的发展中，公司还将继续在公益领域深化与延展，鼓励更多闪送员在送单过程或生活中奉献爱心，为更多人送去了闪送的正能量。

没有社会责任的企业，就像失去了罗盘的航船，容易迷失方向。无论是江湖救急，还是乐善好施作为一家真正有温度的互联网企业，未来闪送将继续坚持，并努力提升自己的服务品质，不忘初心，不断追求突破做好用户的每一单配送。

(责编：夏晓伦、毕磊)