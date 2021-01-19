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数据显示：下沉市场智能产品受欢迎 小城青年爱健身养生

2021年01月19日17:10 | 来源：人民网-财经频道
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　　1月19日，天猫、天猫精灵IoT及家装设计平台躺平设计家，联合发布了《2020下沉市场智能家居消费洞察》，指出三线以下的中国家庭正在加速“智能进化”，下沉市场已超越一二线成为主力消费市场。天猫精灵数据显示，性价比高的智能小件最受下沉市场欢迎，他们人均至少花费2000元购买智能家居产品，电子锁、智能取暖器、安防摄像头成了2020全民都爱剁手的“智能三大件”。此外，智能空调在下沉市场更受男性欢迎，智能洗衣机、洗碗机则更受女性青睐，而近八成的智能按摩产品被80、90后的年轻人买走。

　　天猫数据显示，该平台主流智能家居品类的年销量增速达30%，全国范围内，电子门锁、智能取暖器、安防摄像头成为2020年销量增速最快的“智能三大件”。天猫精灵IoT运营负责人张薇表示，像电子锁、扫地机器人是多数人比较有“体感”的网红产品，这几年一直保持了高速增长，2020年随着智能化在消费电子、家装行业的普及，很多新品类一推出就是智能款，“因疫情催热的厨电消费热，寒潮降温带动的取暖消费热，自然也就反应在了智能家居的消费走势上。”

　　在人口规模超9亿的下沉市场（三线以下的城市、县镇与农村地区），中国家庭正在经历一场“智能进化”。天猫平台数据显示，智能开关、智能电蒸箱、智能落地灯等客单价在50元到300元之间的小家电，在下沉市场的年销量同比增速均超过300%，以天猫精灵为代表的AI语音助手在六线城市的渗透增速也领跑全国。 2020年下沉市场的青年男人最热衷购买智能空调，女人们则偏爱智能洗衣机、智能洗碗机；智能洗碗机在60岁以上老年人群中的接受度都普遍高于其他智能大家电。

　　数据显示，智能健身车成了2020年下沉市场增速最快的健身类产品，销量增长达290%，并跻身全品类销量前十。可见，在全民居家健身战疫情的2020，跑步机已经不再是锻炼的唯一选择，智能划船机、智能筋膜枪等黑科技新品也成了小镇青年的“新装备”。“我们发现卖到下沉市场的智能划船机，一半以上被80后买走了，而90后是购买筋膜枪占比最高的人群。”天猫精灵IoT运营负责人张薇表示，划船机是高效运动神器，可以锻炼到全身80%以上肌肉，在对身体塑形有要求的年轻人中颇受欢迎，多数品牌在新品研发阶段就考虑智能化。

　　除了健身，养生也是小城青年关心的正经事。天猫数据显示，可语音控制的取暖桌、电热毯，在下沉市场的年销量增速至少翻了2倍，其中近8成智能按摩产品被80、90后买走。全自动按摩椅、眼部按摩仪、颈椎按摩仪，成了小城青年的“心头好”！

　　另外，据张薇介绍，猫砂盆成了2020年唯一跻身智能家居消费增速TOP10的宠物用品，在下沉市场中销量同比增速超200%。在天猫平台搜索“宠物、智能”等关键词，智能猫砂盆、自动喂食器、宠物饮水机成为养宠人士最常“孝敬”主子的智能三大件。其中，下沉市场消费者人均花费1084元来购买智能宠物用品，“猫妈”比“猫爸”更舍得花钱，女性消费者数量接近男性消费者的2倍。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)

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