人民网北京1月19日电 （记者乔雪峰）近日，沈阳市金融发展局与中国社会科学院中国城市发展研究会于北京签署战略合作协议，此次合作，双方将全面开展数字金融领域合作，共同搭建“京沈合作”金融对接交流平台，围绕金融智库搭建、金融产业发展、金融科技应用、金融标准研究、新型金融要素市场建设等领域，落地中国城市数字经济产业开发系统。

双方将以“京沈合作”、“数字辽宁”发展为契机，围绕沈阳中心城市建设，建立“京沈合作”，形成在金融领域的“人才共享、资源互通、产业联动”工作机制。

据介绍，中国城市数字经济产业开发系统是由中国社会科学院中国城市发展研究会联合北京大学、中国政法大学、中国贸促会、国家标准委智慧城市标准化总体组、中国智慧城市产业与技术创新战略联盟、中关村工信二维码技术研究院、统一标识代码注册管理中心、全球城市智慧工程技术研究（北京）中心、中关村科学城城市大脑研究院、中关村软件和信息服务产业创新联盟等单位合作设计，通过整合各种科技化手段与合作资源集群，以落地建设中国城市数字经济产业基地（园区）的形式，在推动城市使用“智慧城市代码标识体系”的基础上通力打造多个联动开发的数字化运营项目。利用数据的权属通联与处置收益进行运作，全力推动地方城市社会治理模式升级，加速新型基础设施条件改造，科学解决数字社会壁垒问题，创新发展数字经济产业，主动赢得数字收益。

中国社科院中国城市发展研究会副理事长贺可嘉表示，本次合作是中国城市数字经济产业开发系统于2021年初发布以来，在全国范围内第一个以完整形态签约合作的试点城市。中国城市发展研究会将引领众多国内、国际产业资源与科研团队汇聚沈阳，为中国城市数字经济产业发展提供更多优质、科学的示范内容。

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