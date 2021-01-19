人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

增长50%！2020年中欧班列全年开行12406列

2021年01月19日20:05 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京1月19日电（记者安蓓）国家发展改革委秘书长赵辰昕19日说，2020年，中欧班列持续保持逆势增长和安全稳定畅通运行。全年开行12406列，同比增长50%，首次突破“万列”大关，是2016年开行量的7.3倍。

　　赵辰昕在当日召开的国家发展改革委1月份例行新闻发布会上说，2020年，面对新冠肺炎疫情严重冲击，中欧班列发挥国际铁路联运独特优势，大力承接海运、空运转移货物，为稳定国际供应链产业链、助力中欧共同抗疫发挥了重要作用，跑出互利共赢“加速度”。特别是下半年月开行量保持在1200列上下，已连续10个月实现同比两位数增长、8个月单月开行千列以上。

　　他介绍说，2020年，中欧班列重载运输尤其是回程重载运输较大改善，综合重箱率达98.4%，同比提高4.6个百分点，其中回程重箱率提升显著，同比提高9.3个百分点。全年中欧班列运输货物货值达500亿美元，是2016年的6.3倍，除电子产品、食品、木材、化工产品等传统品类外，国际产业链重要中间品运输需求迅猛增长。

　　赵辰昕说，2020年，中欧班列共运送货物113.5万标箱，全面助力复工复产，“生命通道”功能凸显。其中，防疫物资939万件、7.6万吨。西安、义乌、武汉等地创新开行中欧班列“防疫物资专列”，得到共建“一带一路”国家和国际社会的普遍赞誉。

　　他说，中欧班列运营网络持续拓展，大型枢纽初步形成。2020年，中欧班列通达21个国家的92个城市，较上年同期增加37个，增幅67%。西安、重庆、成都等3个城市中欧班列年开行量均超过2000列，合计占全国开行总量的58%，班列运营开始由“点对点”向“枢纽对枢纽”转变。智能化水平不断提高。2020年，“数字口岸系统”上线运行，口岸交接效率大幅提升。

(责编：胡永秋、牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
人民财评：GDP突破百万亿是里程碑更是新起点
　　国家统计局1月18日对外公布，经初步核算，2020年全年国内生产总值1015986亿元，按可比价格计算，比上年增长2.3%。这意味着，我国国内生产总值（GDP）首度突破百万亿元人民币大关，实现历史性跨越。…
一图带你读懂2020年中国经济年报
　　
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved