新华社北京1月19日电（记者安蓓）国家发展改革委秘书长赵辰昕19日说，2020年，中欧班列持续保持逆势增长和安全稳定畅通运行。全年开行12406列，同比增长50%，首次突破“万列”大关，是2016年开行量的7.3倍。

赵辰昕在当日召开的国家发展改革委1月份例行新闻发布会上说，2020年，面对新冠肺炎疫情严重冲击，中欧班列发挥国际铁路联运独特优势，大力承接海运、空运转移货物，为稳定国际供应链产业链、助力中欧共同抗疫发挥了重要作用，跑出互利共赢“加速度”。特别是下半年月开行量保持在1200列上下，已连续10个月实现同比两位数增长、8个月单月开行千列以上。

他介绍说，2020年，中欧班列重载运输尤其是回程重载运输较大改善，综合重箱率达98.4%，同比提高4.6个百分点，其中回程重箱率提升显著，同比提高9.3个百分点。全年中欧班列运输货物货值达500亿美元，是2016年的6.3倍，除电子产品、食品、木材、化工产品等传统品类外，国际产业链重要中间品运输需求迅猛增长。

赵辰昕说，2020年，中欧班列共运送货物113.5万标箱，全面助力复工复产，“生命通道”功能凸显。其中，防疫物资939万件、7.6万吨。西安、义乌、武汉等地创新开行中欧班列“防疫物资专列”，得到共建“一带一路”国家和国际社会的普遍赞誉。

他说，中欧班列运营网络持续拓展，大型枢纽初步形成。2020年，中欧班列通达21个国家的92个城市，较上年同期增加37个，增幅67%。西安、重庆、成都等3个城市中欧班列年开行量均超过2000列，合计占全国开行总量的58%，班列运营开始由“点对点”向“枢纽对枢纽”转变。智能化水平不断提高。2020年，“数字口岸系统”上线运行，口岸交接效率大幅提升。

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