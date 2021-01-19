原标题：汉王科技推出七款AI新品

作为全球较早涉足人工智能的企业之一，汉王科技长期深研模式识别与智能交互技术。1月18日，汉王科技推出6大类别7款AI创新产品，覆盖仿生科技、智慧学习、智能办公、绘画设计、手写OCR识别等多个领域。

其中，汉王全新仿生扑翼飞行器Go Go Bird 1000采用了自主研发的芯片，并通过符合空气动力学的设计，在紧凑的空间内实现功能集成，其身长42cm，翼展60cm，总重量仅155g，集位置感知、姿态感知、障碍感知等智能感知技术为一体，并加入体感交互、红外交互等人机交互技术，可实现定高飞行、体感开关机、直线飞行、特定飞行动作等仿生飞行功能，后续的Go Go Bird1000产品系列还会增加GPS导航与视频拍摄和回传功能。

而汉王友基绘画屏Artist 22（第二代）配备21.5英寸超高清大屏，sRGB≥122%超高色域，8ms极速响应，配备8192级压感无源电磁笔，支持60度侧锋功能，适配Windows、Mac OS系统和主流绘图软件，通过一根USB-C to USB-C线，即可将其与适配电脑连接起来，同时支持全功能Type-C的安卓设备以及Switch游戏机的投屏连接。

当日，汉王科技还推出一款人脸考勤门禁终端-白玉版，可实现全时无人值守，访客到访时，在门禁输入手机号即可呼叫被访人，视频通话并即时远程开门。内核技术层面，白玉版配置3D人脸识别功能，采用最新研发的双可见光立体识别技术，强大的活体、人脸算法，在识别速度和准确率上远超市面上常见的单目或红外可见光产品。该产品活体检测准确率高达99.9%，毫秒级超快响应，戴口罩也能识别，可谓真正的非接触无感通行。

另外，汉王智能办公本EA集原笔迹手写、实时语音转写、office/ PDF文件处理、一键投屏等数十种功能于一身，新增的指纹加密，在保障资料安全的情况下一触即开。配套汉王自主研发的无源电磁笔，支持4096级压感，无需充电即可享受6种笔形、5级粗细调节，可拥有30种不同笔迹。

汉王科技当日还发布了汉王e典笔S20、汉王手稿识别技术等产品和技术。

(责编：毕磊、夏晓伦)