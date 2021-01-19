人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经>>产业

汉王科技推出七款AI新品

2021年01月19日21:45 | 来源：北京商报
小字号
原标题：汉王科技推出七款AI新品

　　作为全球较早涉足人工智能的企业之一，汉王科技长期深研模式识别与智能交互技术。1月18日，汉王科技推出6大类别7款AI创新产品，覆盖仿生科技、智慧学习、智能办公、绘画设计、手写OCR识别等多个领域。

　　其中，汉王全新仿生扑翼飞行器Go Go Bird 1000采用了自主研发的芯片，并通过符合空气动力学的设计，在紧凑的空间内实现功能集成，其身长42cm，翼展60cm，总重量仅155g，集位置感知、姿态感知、障碍感知等智能感知技术为一体，并加入体感交互、红外交互等人机交互技术，可实现定高飞行、体感开关机、直线飞行、特定飞行动作等仿生飞行功能，后续的Go Go Bird1000产品系列还会增加GPS导航与视频拍摄和回传功能。

　　而汉王友基绘画屏Artist 22（第二代）配备21.5英寸超高清大屏，sRGB≥122%超高色域，8ms极速响应，配备8192级压感无源电磁笔，支持60度侧锋功能，适配Windows、Mac OS系统和主流绘图软件，通过一根USB-C to USB-C线，即可将其与适配电脑连接起来，同时支持全功能Type-C的安卓设备以及Switch游戏机的投屏连接。

　　当日，汉王科技还推出一款人脸考勤门禁终端-白玉版，可实现全时无人值守，访客到访时，在门禁输入手机号即可呼叫被访人，视频通话并即时远程开门。内核技术层面，白玉版配置3D人脸识别功能，采用最新研发的双可见光立体识别技术，强大的活体、人脸算法，在识别速度和准确率上远超市面上常见的单目或红外可见光产品。该产品活体检测准确率高达99.9%，毫秒级超快响应，戴口罩也能识别，可谓真正的非接触无感通行。

　　另外，汉王智能办公本EA集原笔迹手写、实时语音转写、office/ PDF文件处理、一键投屏等数十种功能于一身，新增的指纹加密，在保障资料安全的情况下一触即开。配套汉王自主研发的无源电磁笔，支持4096级压感，无需充电即可享受6种笔形、5级粗细调节，可拥有30种不同笔迹。

　　汉王科技当日还发布了汉王e典笔S20、汉王手稿识别技术等产品和技术。

(责编：毕磊、夏晓伦)

分享让更多人看到

推荐阅读
人民财评：GDP突破百万亿是里程碑更是新起点
　　国家统计局1月18日对外公布，经初步核算，2020年全年国内生产总值1015986亿元，按可比价格计算，比上年增长2.3%。这意味着，我国国内生产总值（GDP）首度突破百万亿元人民币大关，实现历史性跨越。…
一图带你读懂2020年中国经济年报
　　
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved