本报记者 孔德晨

近日，位于安徽省马鞍山市的中国宝武马钢股份特钢公司连铸生产线一派繁忙景象。

罗继胜摄（人民视觉）

日前，在位于青海省共和县的大唐集团三十万千瓦竞价光伏项目现场，工人在进行安装作业。

新华社记者 张宏祥摄

在1月19日举办的国新办新闻发布会上，国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗介绍2020年央企运行情况，多项数据表明央企交出亮眼的成绩单。彭华岗指出，中央企业经济运行的稳定发展在带动复工复产、促进供应链和产业链稳定等方面发挥了重要作用，进一步彰显了国民经济“稳定器”、“压舱石”的责任担当。

经济运行情况好于预期

“2020年，中央企业经济运行确确实实是大落大起、波澜起伏，最终的结果还是不错的。”彭华岗介绍，具体看有以下特点：

——重点产品产销平稳增长。2020年，中央企业油、气、电、钢、煤等关系国计民生的重点产品产销平稳增长。国内原油累计产量同比增长0.6%，天然气累计销量同比增长2.9%；发、售电量累计分别同比增长3.5%和3.2%。

——效益先降后追，全年实现了正增长。12月当月中央企业实现营业收入3.7万亿元，同比增长11.7%，创历史最高水平。2020年中央企业累计实现营业收入30.3万亿元，月度收入连续5个月同比正增长；实现净利润1.4万亿元，同比增长2.1%；营业收入利润率6.12%，同比提升0.01个百分点。

——投资和研发投入稳步增长，为今后发展打下良好基础。2020年，中央企业完成固定资产投资（不含房地产投资）2.8万亿元，同比增长1.9%。中央企业的研发经费投入同比增长了11.3%，研发经费的投入强度为2.55%，同比提高了0.3个百分点。

——降杠杆圆满完成目标任务，有效防范了财务风险。到2020年末，中央企业平均资产负债率是64.5%，同比下降了0.5个百分点，圆满完成3年降低2个百分点的目标。

——降低全社会运行成本近2000亿元，为经济社会发展作出积极贡献。2020年中央企业降低全社会运行成本1965亿元，其中电网企业合计降低用户用电成本约1080亿元，通信企业贯彻落实提速降费等要求，让利约460亿元。为中小企业降本减负，累计减免租金超过75亿元。

国企改革进一步推进

2021年是国企改革三年行动的攻坚之年。彭华岗介绍，2020年国企改革在很多重要领域和关键环节取得了一系列重大进展。

公司制改革基本完成，市场化经营机制建设迈出新的步伐。去年新增22户中央企业控股上市公司实施股权激励，涵盖了近1.8万名关键核心人才。中央企业集团总部部门数量平均压缩超过17%，人员编制平均减少20%，企业活力和效率得到了明显增强。

混合所有制改革积极稳妥有序深化。彭华岗介绍，中央企业实施混改超过900余项，引入社会资本超过2000亿元，有力促进了各类所有制资本的取长补短、相互促进、共同发展。

供给侧结构性改革引领作用明显。中央印发了《关于新时代推进国有经济布局优化和结构调整的意见》，国家管网资产重组完成，去产能、“压减”“处僵治困”取得明显成效，中央企业管理层级压缩到5级以内。

国资监管的系统性针对性有效性显著增强。“职能转变进一步深化，数字化、智能化监管有效推进。”彭华岗说，“国有资本投资、运营公司在优化国有资本布局结构、助力国企改革发展等方面取得了积极成效，违规责任追究工作体系总体建成。”

提升境外项目投资水平

“2020年在新冠肺炎疫情全球蔓延、海外市场开拓困难重重的背景下，央企的海外项目受到了重大影响，但是央企还是克服了困难，大多数项目在正常开展，特别是‘一带一路’的重点项目，没有一例因此而停工。”彭华岗表示，到目前为止，已经有81家央企在“一带一路”沿线承担了超过3400个项目，成为推动“一带一路”从理念转化为行动、从愿景转变为现实的重要力量。

彭华岗介绍，目前，600多个项目顺利完工，如雅万高铁、中老铁路等，克服疫情影响顺利推进，多项重要节点工程开工或者竣工。“中白工业园2020年实现新增入园企业10家，累计入园企业已经达到65家，协议总投资12.2亿美元。格鲁吉亚E60高速公路竣工通车，这一批标志性项目促进了‘一带一路’的建设。”彭华岗说。

彭华岗说，“下一步，我们将在推动更高水平对外开放中发挥示范作用，积极主动与全球各类企业加强合作，坚持共商共建共享原则，积极推动‘一带一路’沿线重点国家、重点项目的深耕细作，带动中国装备制造技术、标准和服务‘走出去’，积极研判全球产业链布局重构的趋势，着力优化境外布局，提升境外项目的投资收益水平。”

(责编：岳弘彬)