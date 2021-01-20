我国已有超1800家“小巨人”企业（资讯速递）
2021年01月20日05:56 | 来源：人民网－人民日报
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本报电 工业和信息化部近日公布了第二批1584家专精特新“小巨人”企业名单。截至目前，工业和信息化部已培育出1832家国家级专精特新“小巨人”企业，优质企业梯度培育体系已基本形成。
据介绍，“小巨人”企业是专精特新中小企业中的佼佼者，是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。工业和信息化部有关负责人介绍，目前，“小巨人”企业的平均研发经费占营业收入比重为6.4%，平均拥有专利数49.6项，其中发明专利11.8项，产品填补国内空白的企业达160多家。
（韩 鑫）
《 人民日报 》（ 2021年01月20日 18 版）
(责编：岳弘彬)
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