人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

大国经济有韧性，国内需求有空间；创新驱动增动力，改革开放激活力

我国有能力实现“十四五”良好开局（经济聚焦）

本报记者  陆娅楠
2021年01月20日06:18 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　核心阅读

　　2020年，我国有效应对新冠肺炎疫情的严重冲击，在世界上率先控制住疫情、率先复工复产、率先实现经济正增长。经历了去年的极端压力测试，今年有能力、有条件巩固经济稳定恢复态势，实现“十四五”发展良好开局。

　　

　　2020年中国经济成绩单日前亮相。经济总量突破100万亿元意味着什么？面对全球疫情走势的不确定性，我国今年能否巩固经济稳定恢复态势？在疫情防控常态化下，春节假日供应又将如何保障？19日，国家发改委举行2021年首场新闻发布会，回应社会关切。

　　经济总量突破100万亿元，是我国经济发展又一个重要里程碑

　　2020年，我国有效应对新冠肺炎疫情的严重冲击，在世界上率先控制住疫情、率先复工复产、率先实现经济正增长，主要经济指标好于预期，经济总量突破100万亿元。

　　“经济总量突破100万亿元，这是我国经济发展又一个重要里程碑，标志着我国经济实力、科技实力和综合国力迈上了一个新台阶，保障和改善民生的支撑更加坚实，推动高质量发展的物质基础更加雄厚，应对各种风险挑战的韧性和回旋余地进一步增强。”国家发改委综合司司长严鹏程说。

　　面对疫情冲击，我国统筹疫情防控和经济社会发展工作，及时果断、科学精准地出台了一揽子对冲政策，推动了经济的稳定恢复，也持续推动高质量发展。

　　产业升级不动摇，结构优化不停步。去年，我国高技术制造业和装备制造业增速分别比整体规上工业快4.3个百分点、3.8个百分点，居家办公、远程问诊、在线教育等行业实现快速扩张。

　　“在经济社会发展面临严峻风险挑战的情况下，我们没有走粗放发展和重复建设的老路，而是牢牢把住高质量发展方向不动摇，顺势而为推动新产业新业态新模式逆势发展，引导鼓励传统产业转型升级。”严鹏程说。

　　助企纾困力度大，市场活力得激发。去年，我国新增减税降费超过2.5万亿元，金融部门向实体经济合理让利1.5万亿元，通过“实打实”的让利等政策帮助企业渡过难关，全年新设市场主体2500万户左右，实现了逆势大幅增长。

　　深化改革破梗阻，供需循环更畅通。去年，针对复工复产、复商复市过程中遇到的循环“梗阻”，在持续深化供给侧结构性改革的同时，也注重需求侧管理，有效改善了经济循环。2020年12月，工业企业产品销售率达到98.4%，工业企业利润增速从前两个月的大幅下降38.3%回升至前11个月的增长2.4%。

　　中欧班列增势足，互利共赢得赞誉。2020年，面对疫情严重冲击，中欧班列发挥国际铁路联运独特优势，全年开行12406列，同比增长50%，是2016年开行量的7.3倍。截至去年底，中欧班列通达21个国家的92个城市，较上年同期增长67%。特别是西安、义乌、武汉等地创新开行了中欧班列“防疫物资专列”，得到共建“一带一路”国家和国际社会的普遍赞誉。

　　新型城镇化步子稳，民生改善得实惠。2020年我国城镇新增就业1186万人，居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步，超过1亿农业转移人口在城镇落户，决战脱贫攻坚取得决定性胜利……全面建成小康社会取得伟大历史性成就。

　　“《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》确定的主要目标任务顺利完成，城镇化领域改革红利和政策效应加快显现，为高质量发展提供了重要支撑。”国家发改委秘书长赵辰昕说。

　　有能力、有条件巩固经济稳定恢复态势，宏观政策不会出现“急转弯”

　　去年的成就极不平凡，而今年我国经济运行环境还面临不确定性。特别是当前一些地方出现新的聚集性疫情，会否影响到我国经济运行稳定恢复的势态？

　　“总的来看，今年经济发展有挑战也有支撑。”在严鹏程看来，由于全球疫情走势的不确定性，我国外防输入、内防反弹的压力持续存在。要适应在常态化疫情防控中谋划经济社会发展，强化科学防控和精准防控，千方百计巩固拓展疫情防控成效。“特别是经历了去年的极端压力测试，我们认为今年有能力、有条件巩固经济稳定恢复态势，实现‘十四五’发展良好开局。”

　　大国经济有韧性，国内需求有空间。2020年，我国经济总量突破了100万亿元，这意味着更加雄厚的物质基础和更大的回旋余地；广大市场主体经受住了疫情的冲击，探索积累了应对风险挑战的经验，也是我国经济发展的底气所在。我国拥有14亿人口的超大规模市场，内需空间广阔。

　　创新驱动增动力，改革开放激活力。近年来我国科技创新取得了重大进展，持续推进健全完善社会主义市场经济体制，加快推进高标准市场体系建设，着力深化要素市场化配置改革，坚决破除制约市场主体发展的各种壁垒，不断提高对外开放水平，效果正在逐步显现。

　　目前，社会上有一些声音认为，2020年实施的宏观政策在今年要全面退坡甚至是退出。对此，严鹏程解释，中央经济工作会议明确提出，宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度。

　　“我们将兼顾当前和长远、统筹宏观和微观，把握好政策时度效，确保经济稳定恢复态势，不会出现‘政策悬崖’。”严鹏程说。

　　一方面，今年的宏观政策会与保持经济平稳运行的实际需要相匹配，不会出现“急转弯”。将坚持稳中求进工作总基调，继续按照“六稳”“六保”的要求，根据经济运行实际情况，做好政策进退之间的平衡，应对好各种不确定性。特别是考虑到一些微观市场主体还将经历一段恢复期，一些中小微企业还没有完全恢复元气，宏观政策将继续保持必要的支持力度。

　　另一方面，保持经济平稳运行，不仅需要宏观政策，更需要改革创新。去年以来，为应对疫情影响，我国加大了宏观政策对冲力度，特别是出台了一些特殊时期的特殊举措，这对稳定经济运行发挥了重要作用。

　　“要看到，有些临时性、救急性的政策不能作为‘长久之计’，随着经济运行逐步恢复常态，还是要在常态化政策环境下，更多通过改革创新的办法，激发市场主体的内生动力，也为未来应对更加复杂局面留出政策空间。”严鹏程说。

　　春节期间加强储备调节，切实保障困难群众基本生活

　　重要民生商品保供稳价是直接关系人民群众生活的重大民生问题。在疫情防控常态化下，如何确保春节假日期间供应足、物价稳？

　　国家发改委政研室主任袁达表示，春节即将来临，为保障重要民生商品供应、价格不出现大幅上涨、困难群众基本生活不受大的影响，国家发改委将会同各地区各部门，着力做好4方面工作。

　　一是强化监测预警。密切跟踪粮油肉菜蛋果奶等重要民生商品市场供应和价格变化情况，及时发现苗头性、倾向性、潜在性问题，及时进行预判预警，及时采取有力有效措施。

　　二是保障市场供应。督促各地压实“菜篮子”市长负责制，针对肉类、蔬菜等重点品种，切实组织好生产供应，推动本地自给率较低的城市积极对接外地货源、提前签订合同。组织做好生产调度、物流运输和终端销售等各环节工作，保障重要民生商品运输通畅，充分利用好平价商店等渠道，确保全链条畅通运行。

　　三是加强储备调节。结合市场形势，把握好时机、力度，及时投放各类储备特别是中央冻猪肉储备，确保春节期间重要民生商品供应充足、价格总体稳定，不出现断档脱销和集中抢购等情况。

　　四是兜住民生底线。针对疫情、寒冷天气等突发事件，制定或完善应急预案，健全应急处置工作机制，做到有备无患。认真执行社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，及时启动、足额发放价格临时补贴。鼓励有条件的地方发放一次性补贴，切实保障困难群众基本生活。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月20日 10 版）

(责编：岳弘彬)

分享让更多人看到

推荐阅读
人民财评：GDP突破百万亿是里程碑更是新起点
　　国家统计局1月18日对外公布，经初步核算，2020年全年国内生产总值1015986亿元，按可比价格计算，比上年增长2.3%。这意味着，我国国内生产总值（GDP）首度突破百万亿元人民币大关，实现历史性跨越。…
一图带你读懂2020年中国经济年报
　　
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved