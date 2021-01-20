本报记者 陆娅楠

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2020年，我国有效应对新冠肺炎疫情的严重冲击，在世界上率先控制住疫情、率先复工复产、率先实现经济正增长。经历了去年的极端压力测试，今年有能力、有条件巩固经济稳定恢复态势，实现“十四五”发展良好开局。

2020年中国经济成绩单日前亮相。经济总量突破100万亿元意味着什么？面对全球疫情走势的不确定性，我国今年能否巩固经济稳定恢复态势？在疫情防控常态化下，春节假日供应又将如何保障？19日，国家发改委举行2021年首场新闻发布会，回应社会关切。

经济总量突破100万亿元，是我国经济发展又一个重要里程碑

2020年，我国有效应对新冠肺炎疫情的严重冲击，在世界上率先控制住疫情、率先复工复产、率先实现经济正增长，主要经济指标好于预期，经济总量突破100万亿元。

“经济总量突破100万亿元，这是我国经济发展又一个重要里程碑，标志着我国经济实力、科技实力和综合国力迈上了一个新台阶，保障和改善民生的支撑更加坚实，推动高质量发展的物质基础更加雄厚，应对各种风险挑战的韧性和回旋余地进一步增强。”国家发改委综合司司长严鹏程说。

面对疫情冲击，我国统筹疫情防控和经济社会发展工作，及时果断、科学精准地出台了一揽子对冲政策，推动了经济的稳定恢复，也持续推动高质量发展。

产业升级不动摇，结构优化不停步。去年，我国高技术制造业和装备制造业增速分别比整体规上工业快4.3个百分点、3.8个百分点，居家办公、远程问诊、在线教育等行业实现快速扩张。

“在经济社会发展面临严峻风险挑战的情况下，我们没有走粗放发展和重复建设的老路，而是牢牢把住高质量发展方向不动摇，顺势而为推动新产业新业态新模式逆势发展，引导鼓励传统产业转型升级。”严鹏程说。

助企纾困力度大，市场活力得激发。去年，我国新增减税降费超过2.5万亿元，金融部门向实体经济合理让利1.5万亿元，通过“实打实”的让利等政策帮助企业渡过难关，全年新设市场主体2500万户左右，实现了逆势大幅增长。

深化改革破梗阻，供需循环更畅通。去年，针对复工复产、复商复市过程中遇到的循环“梗阻”，在持续深化供给侧结构性改革的同时，也注重需求侧管理，有效改善了经济循环。2020年12月，工业企业产品销售率达到98.4%，工业企业利润增速从前两个月的大幅下降38.3%回升至前11个月的增长2.4%。

中欧班列增势足，互利共赢得赞誉。2020年，面对疫情严重冲击，中欧班列发挥国际铁路联运独特优势，全年开行12406列，同比增长50%，是2016年开行量的7.3倍。截至去年底，中欧班列通达21个国家的92个城市，较上年同期增长67%。特别是西安、义乌、武汉等地创新开行了中欧班列“防疫物资专列”，得到共建“一带一路”国家和国际社会的普遍赞誉。

新型城镇化步子稳，民生改善得实惠。2020年我国城镇新增就业1186万人，居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步，超过1亿农业转移人口在城镇落户，决战脱贫攻坚取得决定性胜利……全面建成小康社会取得伟大历史性成就。

“《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》确定的主要目标任务顺利完成，城镇化领域改革红利和政策效应加快显现，为高质量发展提供了重要支撑。”国家发改委秘书长赵辰昕说。

有能力、有条件巩固经济稳定恢复态势，宏观政策不会出现“急转弯”

去年的成就极不平凡，而今年我国经济运行环境还面临不确定性。特别是当前一些地方出现新的聚集性疫情，会否影响到我国经济运行稳定恢复的势态？

“总的来看，今年经济发展有挑战也有支撑。”在严鹏程看来，由于全球疫情走势的不确定性，我国外防输入、内防反弹的压力持续存在。要适应在常态化疫情防控中谋划经济社会发展，强化科学防控和精准防控，千方百计巩固拓展疫情防控成效。“特别是经历了去年的极端压力测试，我们认为今年有能力、有条件巩固经济稳定恢复态势，实现‘十四五’发展良好开局。”

大国经济有韧性，国内需求有空间。2020年，我国经济总量突破了100万亿元，这意味着更加雄厚的物质基础和更大的回旋余地；广大市场主体经受住了疫情的冲击，探索积累了应对风险挑战的经验，也是我国经济发展的底气所在。我国拥有14亿人口的超大规模市场，内需空间广阔。

创新驱动增动力，改革开放激活力。近年来我国科技创新取得了重大进展，持续推进健全完善社会主义市场经济体制，加快推进高标准市场体系建设，着力深化要素市场化配置改革，坚决破除制约市场主体发展的各种壁垒，不断提高对外开放水平，效果正在逐步显现。

目前，社会上有一些声音认为，2020年实施的宏观政策在今年要全面退坡甚至是退出。对此，严鹏程解释，中央经济工作会议明确提出，宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度。

“我们将兼顾当前和长远、统筹宏观和微观，把握好政策时度效，确保经济稳定恢复态势，不会出现‘政策悬崖’。”严鹏程说。

一方面，今年的宏观政策会与保持经济平稳运行的实际需要相匹配，不会出现“急转弯”。将坚持稳中求进工作总基调，继续按照“六稳”“六保”的要求，根据经济运行实际情况，做好政策进退之间的平衡，应对好各种不确定性。特别是考虑到一些微观市场主体还将经历一段恢复期，一些中小微企业还没有完全恢复元气，宏观政策将继续保持必要的支持力度。

另一方面，保持经济平稳运行，不仅需要宏观政策，更需要改革创新。去年以来，为应对疫情影响，我国加大了宏观政策对冲力度，特别是出台了一些特殊时期的特殊举措，这对稳定经济运行发挥了重要作用。

“要看到，有些临时性、救急性的政策不能作为‘长久之计’，随着经济运行逐步恢复常态，还是要在常态化政策环境下，更多通过改革创新的办法，激发市场主体的内生动力，也为未来应对更加复杂局面留出政策空间。”严鹏程说。

春节期间加强储备调节，切实保障困难群众基本生活

重要民生商品保供稳价是直接关系人民群众生活的重大民生问题。在疫情防控常态化下，如何确保春节假日期间供应足、物价稳？

国家发改委政研室主任袁达表示，春节即将来临，为保障重要民生商品供应、价格不出现大幅上涨、困难群众基本生活不受大的影响，国家发改委将会同各地区各部门，着力做好4方面工作。

一是强化监测预警。密切跟踪粮油肉菜蛋果奶等重要民生商品市场供应和价格变化情况，及时发现苗头性、倾向性、潜在性问题，及时进行预判预警，及时采取有力有效措施。

二是保障市场供应。督促各地压实“菜篮子”市长负责制，针对肉类、蔬菜等重点品种，切实组织好生产供应，推动本地自给率较低的城市积极对接外地货源、提前签订合同。组织做好生产调度、物流运输和终端销售等各环节工作，保障重要民生商品运输通畅，充分利用好平价商店等渠道，确保全链条畅通运行。

三是加强储备调节。结合市场形势，把握好时机、力度，及时投放各类储备特别是中央冻猪肉储备，确保春节期间重要民生商品供应充足、价格总体稳定，不出现断档脱销和集中抢购等情况。

四是兜住民生底线。针对疫情、寒冷天气等突发事件，制定或完善应急预案，健全应急处置工作机制，做到有备无患。认真执行社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，及时启动、足额发放价格临时补贴。鼓励有条件的地方发放一次性补贴，切实保障困难群众基本生活。

《 人民日报 》（ 2021年01月20日 10 版）

(责编：岳弘彬)