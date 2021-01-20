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央行发布调查报告，去年四季度——

宏观经济热度指数上升

2021年01月20日06:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月19日电  （记者吴秋余）中国人民银行19日发布的调查报告显示，2020年第四季度，我国企业家宏观经济热度指数为34.4%，比上季提高6.7个百分点，比上年同期提高2.6个百分点。

　　央行开展的企业家问卷调查显示，2020年第四季度经营景气指数为55.8%，比上季提高6.4个百分点，比上年同期提高0.2个百分点。盈利指数为59.8%，比上季提高2.9个百分点，比上年同期提高2.5个百分点。在企业订单方面，出口订单指数为46.4%，比上季提高2.8个百分点，比上年同期提高3.1个百分点；国内订单指数为55.0%，比上季提高2.1个百分点，比上年同期提高5.9个百分点。在价格方面，产品销售价格感受指数为53.3%，比上季提高5.1个百分点，比上年同期提高5.6个百分点。原材料购进价格感受指数为64.2%，比上季提高5.5个百分点，比上年同期提高7.0个百分点。

　　又电  中国人民银行19日发布的城镇储户问卷调查报告显示，2020年第四季度收入感受指数为50.6%，比上季上升1.3个百分点。收入信心指数为51.2%，比上季上升2.0个百分点。

　　调查显示，2020年第四季度就业感受指数为41.4%，比上季上升1.7个百分点。就业预期指数为51.2%，比上季上升0.9个百分点。对下季度，物价预期指数为61.6%，比上季下降0.6个百分点，其中51.8%的居民预期“基本不变”。对下季房价，23.1%的居民预期“上涨”，53.0%的居民预期“基本不变”，11.4%的居民预期“下降”，12.5%的居民“看不准”。

　　此外，2020年第四季度，倾向于“更多消费”的居民占23.3%，比上季下降0.2个百分点；倾向于“更多储蓄”的居民占51.4%，比上季上升1.0个百分点；倾向于“更多投资”的居民占25.3%，比上季下降0.8个百分点。居民偏爱的前三位投资方式依次为：“银行、证券、保险公司理财产品”“基金信托产品”和“股票”，选择这三种投资方式的居民占比分别为47.3%、24.9%和17.3%。被问及未来3个月准备增加支出的项目时，居民选择比例由高到低排序为：医疗保健 、教育、旅游、购房、大额商品、社交文化和娱乐、保险。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月20日 10 版）
(责编：岳弘彬)

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