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重庆高新区探索“一业一证”模式

2021年01月20日06:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报重庆1月19日电  （记者常碧罗）记者近日从重庆高新区了解到：继推出市场监管领域“一照通”后，高新区政务服务和社会事务中心与公共服务局联合在民办非企业领域探索“一业一证”模式，通过部门间数据共享和业务流程优化，减少重复材料提交，压缩事项办理时间，将办理民办非企业职业培训学校申请材料从2大类3张申请表18个材料要件，减少为1张申请表9个材料要件，办理时间从150个工作日减少到2个工作日，实现“一窗受理、一链办理、并联审批、只发一证”。

　　重庆高新区对“一业一证”的探索，一方面体现在一个部门内部减证，即对一个部门内同一行业涉及的多个审批事项优化合并为一个审批事项；另一方面则在多个部门之间减证，对一个行业准营涉及的多个部门许可证“归并整合”为一张“行业综合许可证”。由此实现审批条件标准化集成，形成一张准确、清晰、易懂的告知单，梳理整合一个行业涉及的多个审批环节。

　　“接下来，将以高效办成‘一件事’为目标，让各行各业都能实现‘一证准入’，深入破解‘准入不准营’问题，让企业群众办事更简单。”重庆高新区政务服务和社会事务中心相关负责人说。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月20日 10 版）
(责编：岳弘彬)

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