韩鑫

逆势增长9.6%！来自海关总署最新发布的数据显示，2020年，我国纺织服装累计出口2912.2亿美元，以同比增长9.6%的好成绩圆满收官。

这份成绩单来之不易，也相当亮眼。

在“稳外贸”政策支持下，中国纺织服装业出口顶住疫情带来的巨大冲击，其中纺织品自4月以来连续9个月实现增长，服装自8月后实现逆转。纺织服装出口连续5个月实现增长，直接拉动全国货物贸易整体出口增长1个百分点，成为推动全国货物贸易增长的重要动力。

出口竞争力稳定释放，得益于海外市场消费需求的持续改善，但订单回流，更重要的是国内纺织业稳定产业链供应链体系形成的巨大“磁吸力”，也从一个侧面折射出我国纺织业深度调整、提升发展质量的产业实践。

2020年，面对疫情挑战，我国纺织服装业总体运行情况如何？作为改善民生的重要产业，迈入“十四五”时期，纺织服装业如何实现高质量发展？近日，由中国纺织工业联合会主办的中纺圆桌论坛第十五届年会在北京举行，来自学界和业界的100余名专家学者齐聚一堂，共同探讨纺织服装业的未来发展路径。

内需转暖、出口逆袭，纺织工业竞争力明显增强

“近年来，我国纺织行业发展整体处于深度调整转型、着重提升发展质量的阶段，2020年受疫情影响，纺织行业也受到了冲击。”论坛上，中国纺织工业联合会党委书记兼秘书长高勇表示，但随着国内复工复产稳步推进，纺织行业各项运行指标呈现持续回升走势，下半年我国纺织行业内需市场回暖趋势明显。

根据国家统计局数据，全国限额以上单位服装鞋帽针纺织品零售额同比降幅从年初超过30%逐步收窄至前11月的7.9%。

内需是否得到改善，企业感受最为明显。线下，赶赴上海参加国内的面辅料展，线上，首次参与电商活动，直接面向消费者群体……最近，浙江新澳纺织股份有限公司常务副总经理刘培意的行程表安排的满满当当。“从供应链的‘幕后’走向销售端的‘台前’，让公司营收迅速恢复，实现逆势增长。”刘培意说。

内需市场回暖的同时，出口市场则大幅升温。在口罩、防护服等防疫物资出口的拉动作用下，我国纺织品的出口竞争力稳定释放，出口规模接近行业在2014年创下的历史最好水平。

不仅出口总额在增加，出口结构也在调整。“纺织品出口额首次超过服装，占出口总额的比重达到52.8%，使得纺织行业出口结构发生变化。”高勇说，应该看到，下半年随着海外经济重启，我国纺织产业体系的完善性和供应链运转的稳定性优势显现，服装出口逐步好转，到年底出口额降幅已收窄至6.4%。

高勇介绍，回望“十三五”，中国纺织行业可圈可点。

从规模上看，目前我国纤维加工总量约占全世界的50%，化纤产量约占70%，出口总额约占三分之一；从综合能力来看，我国纺织产业链从门类品种、产出品质，到生产效率、自主工艺技术装备等方面，普遍达到国际先进或领先水平。

根据前不久中国工程院发布的《面向2035推进制造强国建设战略研究》报告显示，纺织工业已成为我国在全世界居于先进位置的五大产业之一。中国纺织工业联合会会长孙瑞哲评价说，纺织科技创新已从“跟跑”进入“跟跑、并跑、领跑”并存的新阶段。

迈向高质量发展，仍须让创新更强、制造更绿、产品更优

展望“十四五”时期，面对需求总体放缓、国际贸易不确定因素增加，纺织产业应如何应对挑战，不断迈向高质量发展？

“必须正视与发达国家之间存在的行业差距，特别是我国纺织业在前沿科技自主创新、品牌及时尚软实力、绿色发展主导能力、国际供应链掌控能力等方面的差距。” ”高勇表示，要强化制造体系优势，解决好产业链供应链短板，在新格局中开辟新局面，实现新发展。

——科技创新更“强”，既要造的出，也要造的精、造的好。

“下一步，纺织工业应该解决从造的出到造的精、最终到造的好的问题，真正实现精准制造、绿色制造、智能制造。”中国工程院院士、南京航空航天大学校长单忠德认为，一方面应持续推进研发智能化的高品质纺织装备，提高效率、性能和数字化水平，真正实现自动感知、智慧决策、自动执行；另一方面，也积极发展服务型纺织制造，推广个性化定制生产模式，包括远程设计创新中心等，实现以工业批量化手段生产个性化的产品，开拓市场需求。

事实上，近年来已有不少纺织企业深耕前沿技术创新。前不久，在第六届中国工业大奖发布会上，安徽华茂纺织股份有限公司的新型纺纱智能化改造项目摘得大奖，凭借的便是其开发出的拥有多项自主知识产权的纺纱智能制造工艺技术，其首创的“气流除杂、柔性开松”技术，既能提高棉花杂质的清除效率，又能减少棉花在开松过程中纤维的损伤，极大提高了生产效率。

——生产制造更“绿”，既要对废旧产品循环利用，也要使生产过程节能减碳。

“过去，纺织行业只关心末端污染控制，接下来要推广到全过程控制，有针对性地进行精准治污。”清华大学环境学院教授温宗国认为，采取清洁生产的工艺和装备，尤其是绿色化学品的替代，应成为未来纺织业可持续发展的一个重要方向。

温宗国提出，从废旧纺织品的循环利用来看，目前相较于发达国家，我国纺织行业循环再利用的比例仍较低，下一步应通过生产者责任延伸等举措，让企业不仅要为产品质量负责，也对其回收和废弃物处置负起责任。

——纺织产品更“优”，强化全产业链精细加工技术研发，以高端产品开拓市场。

在中国国际经济交流中心首席研究员张燕生看来，未来纺织业应讲好科学的故事、技术的故事、创新的故事和人才的故事，通过发展高端纺织制成品，提升全球产业链价值链分工地位。

“具体来看，就是要融合新材料、新技术与内需消费升级趋势，开发具有高舒适度、易护理、抑菌保健等多功能的高端纺织制成品，不断提升品质和科技附加值，拓展材料的应用空间，从而开拓新的市场需求。”高勇说。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)