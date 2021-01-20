李婕

“我身边有的朋友一定要买奢侈品包包，也非常爱用某款APP购物省钱……”“我们部门的小姑娘‘一掷千金’抽盲盒，却老拉着我们凑单买奶茶，只为省那点配送费……”最近，海妹听到身边不少人讨论“95后”“00后”的消费观。

不得不说，年轻人消费着实有点让人看不懂了。

为什么他们一边不惜大价钱买绝版球鞋、奢侈美妆；一边又热衷拼单、拼购，几块钱的配送费能省就省？

说热衷享受吧，他们的确更爱旅行、爱休闲、爱下午茶，但在互联网上乐此不疲地“砍价”、“盖楼”中也总有他们的身影。

他们习惯在社交媒体、视频、直播上被“种草”，但敏锐的商家又发现他们其实最爱比价、浏览下单转化率更低。

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这届年轻人到底咋消费的？海妹采访了不少人。

年轻的汉服爱好者正在拍照。 周 围摄（人民视觉）

如果用传统的眼光来看，的确是舍得花钱，又热衷省钱。有报告显示，“95后”占中国线上奢侈品消费者的59%，一半的“95后”奢侈品消费者在奢侈品上年花费超过5万元。

但同时，“95后”用户在拼购、社交电商等省钱模式参与度也较高。每逢电商大促时，各类“砍价”“盖楼”等花式繁多的优惠活动中，年轻人也是主力，“薅羊毛”成为消费的小乐趣。“从资本手里拿回自己的钱谁会不开心呢？”一名“95后”直言不讳。

这花钱的和省钱的是同一拨人吗？海妹把问题抛给多位“95后”“00后”，他们的回答高度相似：“的确贴合身边不少人”。

“消费理念复杂多样，看似矛盾实际却精明。”有报告这样总结今天年轻人的消费。

海妹就纳闷了：如果“精明”仍然是底色，那么，从“斤斤计较”地省钱到“一掷千金”地花钱，中间的驱动力是什么？

“为所爱买单。”年轻人、分析机构、品牌商家都有这个一致的回答。只是，这个“所爱”已和其他年龄段消费者呈现显著的差异。

有专家就分析，产品的价值可以分为经济价值、功能价值、体验价值和社交价值，在年轻消费者这儿，社交价值的比重被显著放大了。

从潮鞋到盲盒，他们购买商品不仅仅为了自用，还会分享，以此丰富社交生活，扩大社交影响力。他们是在通过产品表达自我，突出个性，同时不断强化所在的社群归属和标签。近几年声势日渐浩大的圈层文化、国潮等消费新现象，就印证着这样的逻辑。

两位姑娘在山东烟台大悦城商场购物。 唐 克摄（人民视觉）

海妹又较劲了：每一代人不都有自己的社交需求嘛，凭啥在“95后”“00后”这里，社交和消费如此紧密联结？

这背后有着经济社会的演变脉络。专家分析，今天的“95后”“00后”是在高经济增速，低出生率背景下成长起来的一代。他们多是独生子女，现实中缺乏社交或者传统的社交出口更少，互联网成了他们寻求社群归属、进行社交的替代方式。

移动互联网飞速普及，消费领域曾经的城乡、地域差异被大大压缩，加上他们是温饱不愁的一代，在多重因素的共同作用下，他们愿意消费，敢于消费。

这也在一定程度上解释了超前消费在年轻群体中越来越广泛的接受度。有报告显示，在18-29岁消费者中，总体信贷产品的渗透率为86.6%。“分期购买约等于‘不花钱’，这感觉是真的。”身边的“95后”对海妹说。

装饰新奇的商场吸引年轻消费者前来打卡。孙凯芳摄（人民视觉）

进一步的好奇来了：新需求的变化，对正处在转型升级关键期的中国市场意味着什么?

“意味着他们的品质消费与个性化消费将有望引领产业升级，为产业和经济高质量发展带来巨大机遇。”

“未来可以期待更多新兴国产品牌的出现，在消费需求的牵引下，国产产品、品牌、背后的文化和价值观等都将是全新的，将会带来一个品牌的红利期。”

不少专家对未来前景充满期待。要知道，若根据2010年第六次人口普查的数据来推算，彼时10-19岁，即今天20-29岁的人口约1.7亿。

他们正成为当下消费市场新的引领者，也即将迎来事业发展、收入上升的黄金时期，再过几年将成为社会主力，您说未来是不是值得展望一下。

市场上早有先行者啦。元气森林、拉面说、花西子、完美日记、小熊电器、泡泡玛特，一批新品牌洞察需求“横空出世”；大白兔、百雀羚、回力、飞跃、李宁、波司登，许多老品牌勇于求变“焕然一新”。

“互联网之下，所有的产业都值得重做一次”——这是业内流传的一个说法。不是说传统产业要被全面取代，而是重点要从生产逐渐转向销售端。需求牵引供给、供给创造需求，在经济的循环畅通中，年轻新需求值得被认真对待。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)