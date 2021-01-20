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把绿色低碳发展纳入宏观经济治理

周人杰
2021年01月20日07:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和，中央经济工作会议对此作出重要部署。做好碳达峰、碳中和工作，需要加快调整优化产业结构、能源结构，继续打好污染防治攻坚战，也需要把绿色低碳发展纳入宏观经济治理，完善财政、货币、就业、产业、投资、消费、环保、区域等支持政策，努力在新发展阶段实现中国经济的全面绿色转型。

　　最近，有关部门在回应金融业服务好碳达峰、碳中和工作时指出，要做好绿色金融政策设计和规划，发挥出金融支持绿色发展的三大功能，逐步完善绿色金融体系的五大支柱。当前，我国绿色贷款余额超过11万亿元、绿色债券余额1万多亿元，分别居世界第一、第二位。这为我国推动发展方式转变和经济可持续发展厚植了金融保障。与此同时，绿色金融从总量上的优势转化为结构上的灵活精准、合理适度，有赖于打基础、利长远的体制机制改革进一步发力。比如，对风电和光伏、新能源汽车的有效支持，离不开产业政策的引导、区域布局的优化，改革完善激励相容的绿色投融资体系。健全目标优化、分工合理、高效协同的宏观经济治理体系，是做好碳达峰、碳中和工作的必然选择。

　　加快推动绿色低碳发展，促进经济社会发展全面绿色转型，是一项关系全局的系统工程。从问题角度看，只有坚持系统思维，努力把碳达峰、碳中和任务同经济社会发展一体谋划、一同部署，才能避免各项政策各自为战，杜绝责任不清、相互推诿等问题。有的地方将环保红线视为额外负担、发展制约，甚至把绿色低碳与高质量发展割裂开来。殊不知，绿色产业蓬勃发展，本身就是新的经济增长点，而且可以倒逼经济转型升级，使资源、生产、消费等要素在更高水平相匹配相适应。正因此，必须杜绝环保和发展“两张皮”，强化系统集成、形成协同效应。

　　站在新的历史起点上，做好经济工作必须更注重精细、精准，“更加精准地贯彻新发展理念，举措要更加精准务实，切实解决好发展不平衡不充分的问题”。绿色转型的“全面”与宏观经济治理的“系统”，交汇点在于加快形成绿色生产和生活方式，加快构建现代环境治理体系，尽快形成导向清晰、决策科学、执行有力、激励有效、多元参与、良性互动的“大环保”格局。这意味着产业、能源、投资结构等都将发生深刻转变，政府、市场、社会政策也都要各司其职。比如降低规模以上企业单位工业增加值能耗，既需要善用政府规划的疏导功能，又需要激励市场主体技术创新，还要在就业和社会保障等方面托好底。更加注重市场与政府良性互动，把有效市场和有为政府在高质量发展上结合好，才能在打好污染防治攻坚战的同时，改善我国生产要素质量和配置水平，从而推动产业转型升级、经济绿色低碳发展。

　　完善宏观经济治理，促进经济社会发展全面绿色转型，干部很关键。各级领导干部要不断提高把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的政治能力、战略眼光、专业水平。同时，也要在干部考核中引入“绿色指数”，用考核“指挥棒”鼓励敢担当、善作为的干部将绿色发展进行到底。拿出披荆斩棘、闯关夺隘的拼劲，秉持不畏艰险、锐意进取的韧劲，做好碳达峰、碳中和工作，我们定能在不懈奋斗中育先机、开新局，在全面绿色转型中创造出中国经济更加灿烂的发展前景。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月20日 07 版）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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