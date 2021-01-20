许永兵

党的十九届五中全会提出：“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。构建新发展格局，要坚持扩大内需这个战略基点，使生产、分配、流通、消费更多依托国内市场，形成国民经济良性循环。同时需要注重需求侧管理，让消费的引擎作用更加强劲。

供给侧管理和需求侧管理是调控宏观经济的两个基本手段。供给侧管理重在解决结构性问题，注重激发经济增长动力。需求侧管理重在解决总量性问题，注重短期调控。扩大内需不是单纯的刺激总需求，而是要注重需求侧管理，在发挥投资关键性作用的同时，注重发挥消费的基础性作用，不断释放消费需求潜力。2020年底召开的中央经济工作会议指出，要紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线，注重需求侧管理，打通堵点，补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，提升国民经济体系整体效能。当前，我国经济已经实现了从过于依赖投资和出口拉动向更多依靠国内需求特别是消费需求拉动的转变。从拉动经济增长的三驾马车来看，近5年以来，消费对GDP增长的贡献率都超过了投资的贡献率，2019年消费需求对GDP增长贡献率已达57.8%，消费需求对经济增长拉动作用强劲。

需求侧管理把着力点放在需求端、消费者上。消费水平的高低取决于居民消费能力、消费愿望以及供给与需求的适配性等因素。注重需求侧管理，要把握好政策着力点，重点是打通制约消费需求增长的堵点，补齐短板，释放消费需求潜力，提升居民生活品质。一是改善收入分配结构，逐渐形成中等收入群体占主体的收入分配格局。扩大中等收入群体不仅会改变收入分配结构，也会促进有效需求大幅增长。二是完善减税降费政策，持续激发市场主体活力。2019年我国减税降费规模达到2.36万亿元，数千万家企业和数亿民众享受了减税降费的政策红利。未来减税降费仍有一定空间，要更大力度推进改革创新，让市场主体特别是中小微企业和个体工商户增强活力。三是做好基本民生保障工作，促进重点群体多渠道就业，持续改善人民生活。加快完善社会保障体系，特别是加大医疗、教育、养老等领域的社会保障投入，完善相关制度，改善居民消费预期，提高居民消费倾向。四是改善消费环境，让居民放心消费。继续深化“放管服”改革，创新监管模式，提高监管效率，着力解决居民关心的产品质量、食品安全等问题，提升居民消费信心。

在注重需求侧管理的同时，牢牢把握推进供给侧结构性改革这条主线。扩大消费、提高供给与需求的适配性离不开供给侧结构性改革。目前，我国产品消费和服务消费的品种、质量还难以满足多样化的需求状况。为适应居民消费升级需要，要增加有效供给，促进消费升级。

（作者为河北经贸大学商学院教授）

《 人民日报 》（ 2021年01月20日 09 版）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)