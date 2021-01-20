罗珊珊

当前，进一步扩大居民消费、拉动消费增长，我国仍然具有不少有利条件。要坚持扩大内需这一战略基点，加快构建新发展格局，进一步激活消费潜能

岁末年初，海南各大免税店商品持续热销。数据显示，元旦假期期间，海口海关共监管销售离岛免税金额超5亿元，同比增长195.16%。自2020年7月海南实施离岛免税新政策以来，免税店优惠力度更大、购物更方便，激发了大量国内消费者的旅游购物热情。2020年，海南离岛免税店实际销售额超过320亿元。目前，海南正通过增加市场经营主体完善免税店布局、改进提货方式等，不断优化免税购物体验。可以预见，2021年海南免税购物市场仍将大有可为，市场潜力将进一步得到释放。

红红火火的免税购物市场是当下人们消费热情的生动注脚之一。回顾2020年，新冠肺炎疫情突如其来，给经济社会正常运行造成很大冲击，消费不可避免地受到影响。在此背景下，我国进一步减轻中小企业负担，积极推进流通企业复商复市，完善便民消费网络，提振居民消费信心。与此同时，直播带货如火如荼、线上网购更加普及、无人零售迅速发展，以新需求、新供给、新领域、新技术等构成的新型消费快速发展，推动消费市场持续回稳向好。

展望2021年，疫情防控形势和外部环境仍存在诸多不确定性，积极扩大内需，释放消费潜力，增强发展内生动力，既是应对外部不确定性的必要之举，也是推动经济高质量发展的必然选择。

当前，进一步扩大居民消费、拉动消费增长，我国仍然具有不少有利条件。从总量上看，我国拥有14亿人口，中等收入群体超过4亿人并且持续扩大，为我国消费市场稳定发展提供了有力支撑；从结构上看，养老育儿需求较大，“一老一小”“90后”等群体消费潜力巨大；从区域上看，城乡协调发展有序推进，县乡消费空间广阔；从行业上看，文化、旅游、教育等服务消费方兴未艾，市场前景十分可观。要坚持扩大内需这一战略基点，加快构建新发展格局，进一步激活消费潜能，努力形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，提升国民经济体系整体效能。

中央经济工作会议提出，要把扩大消费同改善人民生活品质结合起来。为此，一方面要紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线，大力发展数字经济，加大新型基础设施投资力度；注重发挥市场主体作用，积极鼓励企业创新，优化市场供给。另一方面，也要注重需求侧管理，促进就业，完善社保，优化收入分配结构，扩大中等收入群体，进一步增强消费后劲。

消费已成为拉动我国经济增长的主引擎。这些年，我国不断深化供给侧结构性改革，增加高品质产品和服务供给，增强居民消费能力，推动消费升级，为中国经济高质量发展注入强劲动力。新的一年里，期待各地各部门进一步克服疫情影响，加快推进强大国内市场建设，让消费主引擎的动力更澎湃。

《 人民日报 》（ 2021年01月20日 19 版）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)