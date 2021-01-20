人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

进一步改善老年消费环境（把脉）

胡颖廉
2021年01月20日07:48 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　随着我国人口老龄化程度的加深，老年消费成为重要的经济增长点。老年群体塑造了“银发经济”的诸多特征。例如，老年人生理功能衰退后对营养健康产品的依赖性增强，其活动范围和行为模式也受到限制，而且对网购等新事物的判断能力不足。这些特征要求我们在推动消费升级的同时，为老年群体构建更加安全放心的消费环境。

　　调查显示，除衣食住行等日常生活开支外，我国老年人将30%甚至更多的消费支出用于营养滋补、社交娱乐、健康医疗等方面，且消费潜能巨大。与此同时，这些领域也成为消费投诉的重点，老年消费环境尚需进一步改善。

　　近年来，市场监管部门持续推进老年消费环境建设，积极探索线下无理由退货、经营者首问和赔偿先付等制度，各地主动找短板补差距，开展消费投诉公示试点、大中城市消费者满意度测评等政策创新，提升了老年消费者的获得感。“十四五”时期，要继续协同发力，进一步改善老年消费环境。

　　首先是有为政府“护老”。要发挥市场监管总局等综合监管部门和文旅、交通、金融等行业监管部门分工协作的积极性，构建老年消费综合维权体系，提升监管能力。

　　其次是有效市场“助老”。要降低企业制度性交易成本，从源头提升产品和服务质量。要完善市场准入，推出更加丰富的产品和服务让老年人自主选择。

　　第三是有序社会“爱老”。防范化解消费风险的知识、资源、信息散布在各类主体，需要构建共建共治共享的社会治理格局。社会组织正在发挥越来越重要的作用，打通老年营养健康的科研、临床、产业、政策链条。后续还需要形成全社会共同关爱老年消费者的良好氛围。

　　与营商环境、创新环境一样，消费环境也是承载经济高质量发展的宏观制度体系，对于激发消费意愿、引导消费行为具有重要作用，在构建新发展格局中意义重大。用高效能监管治理助推高质量经济发展，更好满足老年人高品质生活，这三个“高”是老年消费环境建设的逻辑主线，是统筹老年消费发展和安全的必然遵循。

　　（作者为中央党校（国家行政学院）教授）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月20日 19 版）
(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

分享让更多人看到

推荐阅读
人民财评：GDP突破百万亿是里程碑更是新起点
　　国家统计局1月18日对外公布，经初步核算，2020年全年国内生产总值1015986亿元，按可比价格计算，比上年增长2.3%。这意味着，我国国内生产总值（GDP）首度突破百万亿元人民币大关，实现历史性跨越。…
一图带你读懂2020年中国经济年报
　　
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved