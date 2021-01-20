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商务部：中国连续八年成为全球第一大网络零售市场

2021年01月20日07:49 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京1月19日电　（记者王俊岭）记者19日从商务部获悉，2020年全年，实物商品网上零售额9.8万亿元，逆势增长14.8%，占社会消费品零售总额比重达24.9%，我国已连续8年成为全球第一大网络零售市场。

　　商务部相关负责人介绍，2020年，我国新型消费快速发展，线上线下加快融合。全年快递业务量达833.6亿件，电商直播超2000万场。实体零售企业加快数字化转型，大力发展线上销售和到家业务。大型电商平台积极发展C2M反向定制，赋能上游产业，开展柔性制造，满足个性化、多样化消费需求。

　　2020年，境外消费加速回流。全年消费品进口额达1.57万亿元，同比增长8.2%，高于进口整体增速8.9个百分点。其中，肉类、首饰、化妆品进口增长30%以上，箱包、钟表进口增幅超20%。海南实施离岛免税购物新政策，全年免税店销售额达327.4亿元，比上年增长1.27倍。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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