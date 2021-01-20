本报太原1月19日电 （记者周亚军）2020年山西全省外送电量1053.62亿千瓦时，首次突破千亿大关，同比增长6.28%。截至当年年底，山西全省发电装机突破1亿千瓦，达到1.038亿千瓦，较2015年增长49.05%。其中，火电占比66.2%，较2015年下降了19.1%；新能源占比31.6%，较2015年提升了20.39%。

山西是我国首个能源革命综合改革试点省份。按照“四个革命、一个合作”能源安全新战略，山西推动清洁电力外送基地建设，大力发展新能源发电，建成晋北风力发电基地、开发中南部低风速资源，推进采煤沉陷区光伏领跑者基地和光伏扶贫工作；建成9个外送通道、18回线路，特高压输电线路达2545.2千米，外送能力达3830万千瓦，建成投产35千伏-500千伏输电线路8922.47千米，变电容量2987.49万千伏安，装机规模、用电负荷和外送电量均创历史新高。

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