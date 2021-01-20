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银行家对今年首季宏观经济热度预期指数上升

2021年01月20日07:50 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京1月19日电　（记者徐佩玉）中国人民银行19日发布的调查报告显示，去年四季度，我国银行家宏观经济热度指数为33.6%，比上季上升8.0个百分点。对于今年首季，银行家宏观经济热度预期指数上升7.2个百分点，达40.8%。

　　报告显示，银行业景气指数为67.9%，比上季提高1.9个百分点，比2019年同期降低2.8个百分点。银行盈利指数为60.9%，比上季提高0.6个百分点，比2019年同期降低6.8个百分点。

　　货币政策感受指数为58.2%，比上季降低7.8个百分点，比2019年同期提高3.1个百分点。

　　同日发布的2020年第四季度企业家问卷调查报告显示，企业家宏观经济热度指数为34.4%，比上季提高6.7个百分点，比2019年同期提高2.6个百分点。其中，64.6%的企业家认为宏观经济“正常”。

　　出口订单指数和国内订单指数方面，2020年第四季度出口订单指数为46.4%，比上季提高2.8个百分点，比2019年同期提高3.1个百分点。其中，20.3%的企业家认为出口订单比上季“增加”，52.2%认为“持平”，27.5%认为“减少”。国内订单指数为55.0%，比上季提高2.1个百分点，比2019年同期提高5.9个百分点。其中，26.8%的企业家认为本季国内订单比上季“增加”，56.5%认为“持平”，16.7%认为“减少”。

　　2020年第四季度城镇储户问卷调查报告显示，本季收入感受指数为50.6%，比上季上升1.3个百分点。收入信心指数为51.2%，比上季上升2.0个百分点。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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