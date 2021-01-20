香港特区政府财政司司长：
香港经济有望于2021年下半年复苏
2021年01月20日07:51 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报香港1月19日电 （记者陈然）香港特区政府财政司司长陈茂波19日表示，2021年上半年，香港经济仍将受到新冠肺炎疫情影响，但相信下半年有望复苏。
陈茂波当天在第14届亚洲金融论坛上发表视频致辞时表示，作为一个开放的经济体，香港面对疫情亦难以幸免。但香港凭借独特的“一国两制”制度、与国际接轨的金融体系、良好的法治、先进的服务业、自由流动的人员和货物等优势，经济前景依然光明。
陈茂波表示，随着香港改革公司上市制度、拓宽互联互通机制等，香港与内地资本市场的联系将更加紧密，有助提升企业流动性。粤港澳大湾区融合发展将带来巨大机遇，加强香港的“门户”地位；未来香港将加强基金管理中心和国际风险管理中心的地位。
(责编：李宜霖(实习生)、李栋)
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