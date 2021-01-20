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“反向定制”渐成电商新趋势

海外网 吴 迪
2021年01月20日07:51 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　对于很多摩托车爱好者来说，哈雷不仅仅是一个摩托车品牌，而是代表了自由、个性和独特的生产方式。为了满足多样化需求，哈雷厂商现在可按照电商平台上的客户需求进行定制，在1200个零部件上实现自由组装，而且提高了生产速度，过去制造一辆摩托车需要21天，现在只需要6小时。业内人士指出，近年来电商平台发力C2M（消费者直连工厂）模式，按“需”反向定制逐渐流行。

　　让用户需求直通工厂

　　近日，部分老人运用智能技术时遇到困难，引起社会关注。京东携手中兴根据市场需求反向定制了5G长辈智能手机，为无法熟练使用智能手机的长辈提供娱乐、学习、出行等一站式智能生活解决方案。

　　“中兴在通用5G智能手机基础上进行了软硬件方面适老化的定制设计，可以帮助老年人跨越数字鸿沟。”据中兴通讯副总裁、Blade产品线总经理王屹介绍，“例如，设置亲情助手功能，子女可以通过远程协助功能为老人下载应用、设置通讯录、设置紧急联系人等；还通过和京东健康合作，为老人提供急速问诊、网络送药等服务。”

　　《中国制造业产业互联网C2M电商行业研究报告》显示，反向定制模式拉近消费端与制造端的距离，使制造业具备了消费者视角，可以更好地把控产品的设计和生产，同时在个性化需求的驱动下，工厂自动化和柔性化能力得到提升，通过直连去除流通环节中过剩的产能，将价值回归消费端。

　　以传统服装行业为例，传统服装企业的模式牵扯环节众多，从商品被生产厂家生产出来，再到消费者接收到商品，不仅需要经过经销商与品牌商的转手，还涉及仓储、溢价、物流等多个环节。通过自主定制，用户在线就可以全流程自主实现服饰定制，挑选面料、领型、袖口、口袋、版型等款式信息，再输入身高体重数据，成功下单后7到10个工作日内实现成衣发货。“少了中间的流通环节，价格也便宜了很多，可谓物美价廉。”体验过服装定制的消费者如此评价。

　　按“需”供应潜力很大

　　为了满足许多消费者对个性化定制和高性价比商品的需求，电商平台纷纷布局反向定制模式：消费者可以通过电商平台下单，厂家接收消费者的个性化需求订单，然后根据需求设计、采购、生产、发货。

　　“电竞带鱼屏”就是反向定制模式的范本。带鱼屏是指长宽比例大约在21∶9的液晶显示器，是目前游戏发烧友们争相购买的“神器”。但很多消费者苦于价格贵，购买积极性不高。通过整个链条的效率优化，京东参与定制的带鱼屏，不但为消费者带来了接近50%的价格优惠，也将面板厂、代工厂、品牌方各方的毛利率提升了20%。

　　据悉，在技术能力的支撑下，京东反向定制系统可以使与其合作的新品上市周期比以前缩短80％以上。“反向定制作为一种未来供应链的发展趋势，对产业制造供应链和零售供应链均会产生巨大的、颠覆式的变革，而且这种变革将是不可逆的，且将极大提高整个社会的运转效率。”京东集团副总裁林琛表示，“反向定制产业将在未来4年内保持高速复合增长，并将于2022年迈入万亿元级别。”

　　业内人士指出，新冠肺炎疫情使人们有更多的时间去逛电商平台，对定制化的需求也变得更多，同时疫情加速推动企业数字化转型进程。随着数字化的深入，反向定制模式呈现出越来越强的生命力。“精准需求引导下的定制化、柔性化供给时代已经到来。”中国国际电子商务中心电子商务首席专家李鸣涛说。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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